У Бразилії грабіжники прив'язали заручників до машин: так вони хотіли втекти від поліції Після пограбування злочинці захопили низку заручників та оточили місцевий відділок поліції

У Бразилії банда грабіжників після набігу на банк вирішила використати заручників як "живий щит". Тікаючи від поліції, злочинці прив'язали людей до даху автівок. Щонайменше три людини загинули, зокрема один підозрюваний.

Фото: tsn.ua

Про це пише BBC, повідомляє "Громадське". Правоохоронці Бразилії заявили, що в пограбуванні банку взяли участь понад 20 людей. Банда озброєних людей напала на три банки у центрі муніципалітету Арасатуба в понеділок, 30 серпня. Після пограбування злочинці захопили низку заручників та оточили місцевий відділок поліції. Вони заблокували ключові під'їзні шляхи до міста, підпаливши автомобілі. Місцеві ЗМІ повідомляли, що банда також використовувала безпілотники для спостереження за рухом поліції з повітря. Нагадаємо, що На італійському острові з 400 жителями стались десятки пограбувань. Тепер усі острів'яни є підозрюваними

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