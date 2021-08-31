CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Бразилії банда грабіжників після набігу на банк вирішила використати заручників як "живий щит". Тікаючи від поліції, злочинці прив'язали людей до даху автівок. Щонайменше три людини загинули, зокрема один підозрюваний.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Бразилії грабіжники прив'язали заручників до машин: так вони хотіли втекти від поліції
Після пограбування злочинці захопили низку заручників та оточили місцевий відділок поліції
Фото: tsn.ua
Про це пише BBC, повідомляє "Громадське".
Правоохоронці Бразилії заявили, що в пограбуванні банку взяли участь понад 20 людей. Банда озброєних людей напала на три банки у центрі муніципалітету Арасатуба в понеділок, 30 серпня.
Після пограбування злочинці захопили низку заручників та оточили місцевий відділок поліції. Вони заблокували ключові під'їзні шляхи до міста, підпаливши автомобілі. Місцеві ЗМІ повідомляли, що банда також використовувала безпілотники для спостереження за рухом поліції з повітря.
Нагадаємо, що На італійському острові з 400 жителями стались десятки пограбувань. Тепер усі острів'яни є підозрюваними
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31 08 2021 10:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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