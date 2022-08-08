НОВИНИСпортсмен був смертельно поранений після сварки на концерті у нічному клубі міста Сан-Паулу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Бразилії поліцейський застрелив восьмиразового чемпіона світу з джіу-джитсу
Фото з вільного доступу
За інформацією видання G1, між титулованим спортсменом Леонардо Ло і офіцером поліції Енріке Отавіо Олівейрою Велозо виник конфлікт. Під час сварки Велозо схопив пляшку зі столу Ло. У відповідь спортсмен повалив чоловіка на підлогу і деякий час утримував його. Після того, як Їх розняли, Велозо витяг пістолет і вистрілив атлету в голову. 33-річний Ло помер в лікарні за декілька годин.
Поліцейський спочатку втік з місця події а потім сам здався правоохоронцям.
За даними ЗМІ, Ло вважався одним із найуспішніших спортсменів із джіу-джитсу всіх часів. Він був володарем чорного поясу, вісім разів виграв чемпіонат світу IBJJF. На його рахунку п'ять Кубків світу та чотири золоті нагороди Панамериканських ігор.
Джіу-джитсу - вид самурайського єдиноборства, що виник в середньовічній Японії. Воно базується на використанні різних прийомів самозахисту та нападу без зброї, елементи якої використовують у дзюдо та дзюдзюцу.
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08 08 2022 10:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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