У Бразилії поліцейський застрелив восьмиразового чемпіона світу з джіу-джитсу

Спортсмен був смертельно поранений після сварки на концерті у нічному клубі міста Сан-Паулу.

За інформацією видання G1, між титулованим спортсменом Леонардо Ло і офіцером поліції Енріке Отавіо Олівейрою Велозо виник конфлікт. Під час сварки Велозо схопив пляшку зі столу Ло. У відповідь спортсмен повалив чоловіка на підлогу і деякий час утримував його. Після того, як Їх розняли, Велозо витяг пістолет і вистрілив атлету в голову. 33-річний Ло помер в лікарні за декілька годин.

Поліцейський спочатку втік з місця події а потім сам здався правоохоронцям.

За даними ЗМІ, Ло вважався одним із найуспішніших спортсменів із джіу-джитсу всіх часів. Він був володарем чорного поясу, вісім разів виграв чемпіонат світу IBJJF. На його рахунку п'ять Кубків світу та чотири золоті нагороди Панамериканських ігор.

Джіу-джитсу - вид самурайського єдиноборства, що виник в середньовічній Японії. Воно базується на використанні різних прийомів самозахисту та нападу без зброї, елементи якої використовують у дзюдо та дзюдзюцу.