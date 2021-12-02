У Британії чоловіка штрафували на 200 фунтів за далеку поїздку, щоб "погодувати качок"

Подібні випадки порушень з кумедними виправданнями не є рідкістю в Англії та в Ірландії, де теж діють жорсткі обмеження на поїздки

У Британії чоловік отримав 200 фунтів штрафу за поїздку з порушенням карантинних обмежень, яку він пояснив тим, що хотів погодувати качок на озері.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, повідомлення про це оприлюднила на своїй сторінці місцева поліція району Телфорд, що на північний захід від Бірмінгема.

Чоловік приїхав до району з північних передмість Бірмінгема, що приблизно за 25 миль, і змушений був спілкуватися з поліцією після того, як його автомобіль безнадійно загруз у розмоклому ґрунті.

"Подорож з Волсолла до Телфорда, щоб "погодувати качок", і застрягла машина - це не обґрунтоване виправдання", - написали поліцейські, додавши, що порушникові випишуть штраф на 200 фунтів стерлінгів.

Фото: Facebook Telford & Wrekin Cops

"Будь ласка, дотримуйтеся правил, залишайтеся у районах свого проживання і допоможіть сповільнити поширення вірусу. Разом ми можемо пройти через це випробування", - додали вони. Згідно з чинними правилами карантину на всій території Англії, виходити з дому дозволяється тільки з важливих причин, а далекі поїздки за межі свого району проживання фактично заборонені. Подібні випадки порушень з кумедними виправданнями не є рідкістю в Англії та в Ірландії, де теж діють жорсткі обмеження на поїздки.

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