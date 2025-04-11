У Британії думають над угодою з ЄС про оборону через невизначену політику Трампа – Bloomberg
11 квітня 2025, 12:07
Вона може бути підписана на двосторонньому саміті Велика Британія-ЄС
Міністр фінансів Великої Британії Рейчел Рівз обговорить з колегами країн ЄС поглиблення співпраці у сфері оборони на тлі напруженої політики президента США Дональда Трампа щодо Європи.
Про це повідомляє Bloomberg.
Вона зустрінеться з міністрами фінансів країн ЄС у Польщі 11 квітня, аби заявити, що світ змінився, тому блок має тісніше співпрацювати з Великою Британією в питаннях оборонних витрат.
"Велика Британія прагне отримати доступ до нового оборонного фонду ЄС, а прем'єр-міністр Кір Стармер заявив на цьому тижні, що, на його думку, британські оборонні компанії будуть залучені до плану озброєння блоку після того, як буде узгоджений пакт про оборону і безпеку між Великою Британією і ЄС", - нагадали у матеріалі.
У Bloomberg підкреслили, що обидві сторони налаштовані оптимістично, тому сподіваються, що такий пакт може бути підписано на двосторонньому саміті Велика Британія-ЄС у Лондоні, який відбудеться у травні.
Водночас співрозмовники видання кажуть, що перемовини щодо угоди про оборону та безпеку були призупинені через розбіжності, які стосуються прав на риболовлю, однак тарифи Трампа, які він запровадив проти країн ЄС, повернули потенційну угоду в потрібний напрямок.
"Співпраця у сфері фінансування оборони між Британією та Європою може забезпечити більшу безпеку в нестабільному світі", - наголосила Рівз міністрам фінансів ЄС.
Своєю чергою міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив, що новий пакет військової допомоги на суму 519 млн доларів буде надано Україні. Така підтримка також буде містити сотні тисяч безпілотників.