У Британії думають над угодою з ЄС про оборону через невизначену політику Трампа – Bloomberg

Вона може бути підписана на двосторонньому саміті Велика Британія-ЄС

Міністр фінансів Великої Британії Рейчел Рівз обговорить з колегами країн ЄС поглиблення співпраці у сфері оборони на тлі напруженої політики президента США Дональда Трампа щодо Європи.

Вона зустрінеться з міністрами фінансів країн ЄС у Польщі 11 квітня, аби заявити, що світ змінився, тому блок має тісніше співпрацювати з Великою Британією в питаннях оборонних витрат.

"Велика Британія прагне отримати доступ до нового оборонного фонду ЄС, а прем'єр-міністр Кір Стармер заявив на цьому тижні, що, на його думку, британські оборонні компанії будуть залучені до плану озброєння блоку після того, як буде узгоджений пакт про оборону і безпеку між Великою Британією і ЄС", - нагадали у матеріалі.