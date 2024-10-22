У Британії пропонують відправляти злочинців у "віртуальні" в'язниці після відбування частини покарання – The Telegraph

Таким чином Лондон сподівається вирішити брак місць у закладах позбавлення волі.

Міністерка юстиції Великої Британії Шабана Махмуд розробляє план розширення громадських покарань як альтернативи для в'язниць. Він полягає в тому, щоб злочинці замість справжніх тюрем перебували в віртуальних – так званих в'язницях за межами в'язниці. Йдеться про те, щоб правопорушники відбували покарання вдома.

Про це пише The Telegraph.

Модель реформи презентують наступного року. Відповідальним за перегляд термінів для правопорушників призначать ексміністра юстиції Девіда Гауке.

Суди отримають повноваження запроваджувати віртуальні в'язниці за допомогою GPS-стеження, смартфонів та спеціальних годинників, які нагадуватимуть злочинцям відвідувати офіцерів пробації, курси лікування від наркозалежності чи виправні роботи. Імовірно, систему створять за зразком нинішньої комендантської години для тих, то перебуває під домашнім ув'язненням (коли злочинці за шість місяців до закінчення терміну покарання відправляються додому і дотримуються там комендантської).

Ув'язненим заборонено виходити з дому, наприклад, з 19:00 до 7:00 ранку, тож фактично вони під "домашнім арештом".