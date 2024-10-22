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У Британії пропонують відправляти злочинців у "віртуальні" в'язниці після відбування частини покарання – The Telegraph

22 жовтня 2024, 17:54
У Британії пропонують відправляти злочинців у
Фото: з вільних джерел
Таким чином Лондон сподівається вирішити брак місць у закладах позбавлення волі.
Міністерка юстиції Великої Британії Шабана Махмуд розробляє план розширення громадських покарань як альтернативи для в'язниць. Він полягає в тому, щоб злочинці замість справжніх тюрем перебували в віртуальних – так званих в'язницях за межами в'язниці. Йдеться про те, щоб правопорушники відбували покарання вдома.
 
Про це пише The Telegraph.
 
Модель реформи презентують наступного року. Відповідальним за перегляд термінів для правопорушників призначать ексміністра юстиції Девіда Гауке.
 
Суди отримають повноваження запроваджувати віртуальні в'язниці за допомогою GPS-стеження, смартфонів та спеціальних годинників, які нагадуватимуть злочинцям відвідувати офіцерів пробації, курси лікування від наркозалежності чи виправні роботи. Імовірно, систему створять за зразком нинішньої комендантської години для тих, то перебуває під домашнім ув'язненням (коли злочинці за шість місяців до закінчення терміну покарання відправляються додому і дотримуються там комендантської).
 
Ув'язненим заборонено виходити з дому, наприклад, з 19:00 до 7:00 ранку, тож фактично вони під "домашнім арештом".
 
За даними журналістів, Махмуд повідомить про розширення цієї програми з шести місяців до 12. Це означатиме, що в’язень може бути звільнений лише через чверть терміну покарання.
 
Реформа пов'язана з офіційними прогнозами про те, що місця у тюрмах закінчаться до липня 2025, навіть попри дострокове звільнення тисяч злочинців, які "відсиділи" понад 40% терміну. Сьогодні на волю мали вийти понад 1200 правопорушників, що були ув'язнені більш ніж на п'ятирічний термін. Не в захваті від того, як злочинці святкували вихід на волю, британський прем'єр. Речник Стармера сказав, що той розділяє гнів громадськості через епізоди, як в’язні сьогодні святкують своє дострокове звільнення з в’язниці, заявили на Даунінг-стріт.
 
Звільнення місць у в'язницях потрібне для того, аби мати змогу утримувати найнебезпечніших злочинців. 
 
Водночас британська служба пробації має сумніви в успішності такої задумки. Керівник служби пробації Мартін Джонс повідомив, що на кожні сто злочинців, звільнених у першому кварталі року, 56 повертали назад через порушення правил. 

 

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