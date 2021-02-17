У Британії в рамках першого у світі дослідження коронавірусом заразять 90 добровольців

Раніше цей підхід зіграв певну роль у розробці методів лікування інших захворювань

Британський орган з питань етики клінічних випробувань дав дозвіл на перше у світі дослідження, яке передбачає зараження добровольців коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

У дослідженні візьмуть участь до 90 ретельно відібраних, здорових дорослих добровольців у віці від 18 до 30 років, які будуть піддані дії коронавірусу в безпечному та контрольованому середовищі.

Початкове випробування має на меті встановити найменшу кількість вірусу, необхідну для спричинення інфекції, дослідити імунну відповідь організму та дослідити, як вірус передається від людини до людини.

Медики та науковці будуть ретельно стежити за піддослідними цілодобово після контакту з вірусом. Для зараження використовуватимуть варіант вірусу, який циркулював у Британії минулого року, а не той, що з’явився нещодавно.

Охочим взяти участь було запропоновано висловити свою зацікавленість на вебсайті Covid Challenge.

Дослідження було підтримане інвестицією уряду Британії у розмірі 33,6 млн фунтів стерлінгів.

Подібні випробування не є новинкою. Раніше цей підхід зіграв певну роль у розробці методів лікування інших захворювань від холери до грипу.

Представник британського уряду Квасі Квартенг заявив, що дослідження стане важливим елементом у боротьбі з коронавірусом.

"Хоча спостерігається дуже позитивний прогрес у розробці вакцин, ми хочемо знайти найкращі та найефективніші вакцини для довгострокового використання", - сказав він.

Головний дослідник доктор Кріс Чіу з Імперського коледжу в Лондоні сказав: "Ми просимо добровольців віком від 18 до 30 років долучитися до цього дослідження та допомогти нам зрозуміти, як вірус заражає людей і як він так успішно поширюється".

"Наша кінцева мета - встановити, які вакцини та методи лікування найкраще підходять для боротьби з цією хворобою, але нам потрібні волонтери, які підтримуватимуть нас у цій роботі", – додав він.

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