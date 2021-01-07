У Британії восени хочуть повторно щепити від коронавірусу людей віком від 50 років

Це збільшує шанси зберегти імунітет до вірусу, набутий після першого курсу щеплення, зокрема на тлі поширення мутованих штамів

У Британії планують організувати кампанію вакцинації "підсилюючою" дозою вакцини від коронавірусу для людей віком 50+ перед типовим осінньо-зимовим періодом підвищеної захворюваності на ГРВІ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Експерти вважають, що цій віковій групі через підвищений ризик, як і молодшим людям з груп ризику, краще вакцинуватися додатковою третьою дозою. Таких людей у Британії - близько 30 мільйонів.

На їхню думку, це збільшує шанси зберегти імунітет до вірусу, набутий після першого курсу щеплення, зокрема на тлі поширення мутованих штамів.

За останніми даними, щеплення першою дозою в Британії отримали вже майже 85% населення, а другою дозою - понад 62%.

Нагадаємо, Британія відклала скасування карантинних обмежень на чотири тижні - до 19 липня - у зв’язку з відновленням зростання кількості заражень коронавірусом. При цьому більш заразний штам Delta, вперше виявлений в Індії, складає вже понад 90% випадків.