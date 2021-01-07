ЗДОРОВ'Я НОВИНИУ Британії планують організувати кампанію вакцинації "підсилюючою" дозою вакцини від коронавірусу для людей віком 50+ перед типовим осінньо-зимовим періодом підвищеної захворюваності на ГРВІ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Британії восени хочуть повторно щепити від коронавірусу людей віком від 50 років
Це збільшує шанси зберегти імунітет до вірусу, набутий після першого курсу щеплення, зокрема на тлі поширення мутованих штамів
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Експерти вважають, що цій віковій групі через підвищений ризик, як і молодшим людям з груп ризику, краще вакцинуватися додатковою третьою дозою. Таких людей у Британії - близько 30 мільйонів.
На їхню думку, це збільшує шанси зберегти імунітет до вірусу, набутий після першого курсу щеплення, зокрема на тлі поширення мутованих штамів.
За останніми даними, щеплення першою дозою в Британії отримали вже майже 85% населення, а другою дозою - понад 62%.
Нагадаємо, Британія відклала скасування карантинних обмежень на чотири тижні - до 19 липня - у зв’язку з відновленням зростання кількості заражень коронавірусом. При цьому більш заразний штам Delta, вперше виявлений в Індії, складає вже понад 90% випадків.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 07 2021 11:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Творці Софії представили робота-медсестру для догляду за хворими на COVID
- ФОТО В Україну доставили першу партію вакцини від коронавірусу
- ФОТО У Відні запустили спеціальний трамвай для вакцинації від грипу
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
- Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом