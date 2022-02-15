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У Британії вперше конфіскували токени NFT на $1,9 мільйона

Наша перша конфіскація NFT служить попередженням для всіх, хто вважає, що вони можуть використовувати криптоактиви, щоб приховати гроші від HMRC
Управління ЇЇ Величності з податкових та митних зборів Великої Британії (HMRC) вперше конфіскувало три невзаємозамінні токени (NFT) в рамках справи про шахрайство 1,9 млн доларів США.
У Британії вперше конфіскували токени NFT на $1,9 мільйона Фото: Cindy Ord Getty Images
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.
 
«Наша перша конфіскація NFT служить попередженням для всіх, хто вважає, що вони можуть використовувати криптоактиви, щоб приховати гроші від HMRC», - заявив заступник директора Департаменту з розслідування економічних злочинів Нік Шарп.
 
За його словами, HMRC постійно адаптується до нових технологій, щоб бути в курсі того, як саме злочинці намагаються приховати свої активи.
 
Зазначається, що конфіскація невзаємозамінних токенів відбулася в рамках розслідування справи про шахрайство на 1,9 млн доларів США.
 
Також правоохоронці затримали трьох людей.
 
Підозрювані намагалися повернути собі більшу суму ПДВ, ніж та, що їм належала. При цьому вони, зокрема, використовували вкрадені особисті дані, незареєстровані телефони щоб приховати свою особистість. Загалом у схемі задіяно 250 фейкових компаній.
 
Невзаємозамінні токени (NFT) - це особливий тип криптовалюти, який відрізняється від більшості криптовалют, таких як Zcash, та багатьох мережевих або службових токенів, котрі за своїм джерелом є взаємозамінними. Являє собою активи, які існують лише у власних криптосистемах.
 
Як повідомляв Укрінформ, університет Сонгюнгван (Південна Корея) цього тижня вручить перші в країні дипломи у форматі невзаємозамінних токенів (NFT).
 
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15 02 2022 10:35
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