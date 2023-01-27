У Британії запропонували побудувати завод з виробництва зброї для Украіни на території Польщі

Його можна використовувати для ліцензійного виробництва танків Leopard 2

У Польщі необхідно побудувати потужний збройовий завод, щоб допомогти Україні перемогти у війні, заявив голова комітету з питань оборони парламенту Британії Тобіас Еллвуд. Про це пише The Telegraph.

Хоча депутат-консерватор привітав рішення про постачання основних бойових танків західного виробництва, він незадоволений моделлю допомоги Києву з різними ланцюгами постачання і типами боєприпасів.

"Це просто нездійсненно в довгостроковій перспективі. Танки сьогодні - так. Але нам потрібна стратегія, щоб переконатися, що Україна може себе захистити", - сказав він.

Зважаючи на те, що західні військові запаси скорочуються, Еллвуд зазначив, що створення збройового заводу в Польщі може допомогти перетворити українські збройні сили на більш незалежну армію.

Концепція побудована за зразком заводу з виробництва мікрочіпів, відкритого Тайванем в США, оскільки він побоюється, що китайське вторгнення може відрізати його від Заходу.

Переговори з Польщею щодо розміщення такого центру вже розпочалися, й Еллвуд запропонував, щоб Великобританія взяла на себе провідну роль серед західних урядів, щоб забезпечити успіх проєкту.

Вважається, що Україна могла б використовувати цей завод для ліцензійного виробництва німецьких танків Leopard 2 для подальшого поповнення запасів у майбутньому.

Цей крок значно послабив би тиск на західні збройові компанії, які намагаються задовольнити попит на зброю, викликаний війною в Україні та необхідністю поповнення запасів серед військових НАТО.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що Україна потребує кількох сотень танків, щоб перемогти, адже без перемоги України не буде стабільного розвитку і зрозумілого світового ладу.