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ПОЛІТИКА

У Британії засудили виконавців підпалу складу з допомогою для України: діяли на замовлення ПВК "Вагнера"

08 липня 2025, 19:24
У Британії засудили виконавців підпалу складу з допомогою для України: діяли на замовлення ПВК
За словами британських чиновників, напад організували на замовлення російського угруповання найманців ПВК "Вагнера".

У Великій Британії трьох чоловіків визнали винними в підпалі складу, пов’язаного з постачанням допомоги Україні. Вони діяли на замовлення ПВК "Вагнера".

Про це повідомляють The Guardian та Reuters.

За словами британських чиновників, напад організували на замовлення російського угруповання найманців ПВК "Вагнера" і він є частиною ширшої кампанії зловмисної діяльності росії на території країни.

Пожежа, що сталася минулого року у промисловій зоні на сході Лондона, була спрямована проти двох об’єктів. Один із них належав компанії, яка займалася доставкою вантажів до України, зокрема супутникового обладнання Starlink.

Прокурор Дункан Пенні під час слухань у суді Олд-Бейлі повідомив, що підпал у промисловій зоні на сході Лондона організував 21-річний Ділан Ерл. Він визнав себе винним у підпалі за обтяжуючих обставин, а також у скоєнні злочину відповідно до Закону про національну безпеку. Ерл став першим засудженим за цим законом, який набув чинності торік.

За словами прокурора, Ерл "свідомо діяв за наказом групи "Вагнера", яку у Британії визнано терористичною організацією. Він також "усвідомлював, що діє проти України й в інтересах росії".

Окрім Ерла, у справі проходили ще кілька людей. 23-річні Нії Коджо Менса та Джейкім Роуз, а також 20-річний Угніус Асмена заперечили звинувачення у підпалі, проте присяжні визнали їх винними. Водночас 61-річного Пола Інгліша за цим самим звинуваченням виправдали.

Ще двоє - 23-річний Дмитріюс Паулаускас і 20-річний Ештон Еванс - постали перед судом за обвинуваченням у приховуванні інформації про підготовку теракту. Паулаускаса виправдали за обома пунктами, тоді як Еванса засудили за одним із них.

війназброяБританіядопомога Українівагнер

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