У Британії засудили за наркоторгівлю репера, який хизувався в кліпі зберіганням наркотиків

Поліція затримала Аджіболу після обшуку в його квартирі в Лондоні 25 квітня 2018-го

Британський репер Адетокунбо Аджібола, відомий як Trapstar Toxic, отримав 5 років в’язниці за торгівлю наркотиками. Раніше він хизувався в своєму кліпі, що в нього є наркотик, але він "на крок попереду поліції".

Суд лондонського району Герроу визнав 26-річного репера винним у зберіганні кокаїну з метою збуту, а також у заволодінні незаконним майном, повідомляє ВВС.

У своєму кліпі на пісню Out Ere репер говорить наступну фразу: "Товар (наркотик) в кишені, і я буду готовий, якщо федерали (поліція) прийдуть з облавою, я на один крок попереду, і я не розслаблений".

Поліція затримала Аджіболу після обшуку в його квартирі в Лондоні 25 квітня 2018-го. Правоохоронці прийшли з обшуками, в той час як репер вистрибнув з вікна другого поверху, але його впіймали на даху гаража.

Під час обшуку в помешканні поліція знайшла наркотики на 30 тисяч фунтів (майже 40 тисяч доларів - ред.), 13 тисяч фунтів готівки, золотий ланцюжок вартістю 15 тисяч фунтів і дизайнерський одяг на суму понад 10 тисяч фунтів.

Під час судового засідання Аджібола визнав свою провину.

Нагадаємо, що угорські митники спіймали пішохода, який пройшов контрольно-пропускний пункт "Вилок" з кілограмом марихуани.