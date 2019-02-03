У Британії засудили за наркоторгівлю репера, який хизувався в кліпі зберіганням наркотиків
Суд лондонського району Герроу визнав 26-річного репера винним у зберіганні кокаїну з метою збуту, а також у заволодінні незаконним майном, повідомляє ВВС.
У своєму кліпі на пісню Out Ere репер говорить наступну фразу: "Товар (наркотик) в кишені, і я буду готовий, якщо федерали (поліція) прийдуть з облавою, я на один крок попереду, і я не розслаблений".
Поліція затримала Аджіболу після обшуку в його квартирі в Лондоні 25 квітня 2018-го. Правоохоронці прийшли з обшуками, в той час як репер вистрибнув з вікна другого поверху, але його впіймали на даху гаража.
Під час обшуку в помешканні поліція знайшла наркотики на 30 тисяч фунтів (майже 40 тисяч доларів - ред.), 13 тисяч фунтів готівки, золотий ланцюжок вартістю 15 тисяч фунтів і дизайнерський одяг на суму понад 10 тисяч фунтів.
Під час судового засідання Аджібола визнав свою провину.
Нагадаємо, що угорські митники спіймали пішохода, який пройшов контрольно-пропускний пункт "Вилок" з кілограмом марихуани.
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