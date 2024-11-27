У Британії затримали одного з найбільш розшукуваних ФБР терористів, який переховувався 20 років

Його звинувачують у вибухах, які буди здійснені ще аж у 2003 році.

Британська національна кримінальна поліція спільно з Федеральним бюро розслідувань США затримали у Вельсі чоловіка, який ось вже понад 20 років перебував у списку найбільш розшукуваних терористів Америки.

Йдеться про Даніеля Андреаса Сан Дієго – екстреміста щодо захисту прав тварин, який у серпні 2003 року підірвав лабораторію біотехнологічної компанії Chiron поблизу Окленда, штат Каліфорнія. Пізніше його також звинуватили у використанні ще двох бомб. Мотивом для свого вчинку чоловік називав практику тестування продукції фірм на тваринах.

Попри те, що під час вибухів ніхто не постраждав, федеральні судді визначили Сан Дієго одним із найбільш небезпечних злочинців через його "публічні заклики до насильства та використання вибухівки для досягнення цілей".

Директор ФБР Крістофер Рей заявив, що операція із затримання терориста довела, що "термін переховування від закону не грає ролі, адже бюро буде переслідувати злочинців завжди".