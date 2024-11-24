Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У британському уряді переконані, що протистояння з рф - це всерйоз і надовго – BBC

24 листопада 2024, 11:11
У британському уряді переконані, що протистояння з рф - це всерйоз і надовго – BBC
Велика Британія очікує від росії диверсій у країні
У британському уряді переконані, що протистояння з росією - це всерйоз і надовго, безвідносно до результату війни в Україні.
 
Про це йдеться в матеріалі журналітки BBC Лори Кюнсберг, яка поговорила з джерелами всередині британського уряду.
 
Стверджується, що британські чиновники розуміють, що загроза з боку росії нікуди не дінеться, чи то в Україні, чи то у вигляді диверсій на вулицях Великої Британії.
 
"Вони тепер буквально воюють у союзі з північнокорейцями, а іранці їх постачають. Ми тепер не можемо дивитися на них інакше, ніж як на загрозу", - сказав співрозмовник в уряді.
 
Співрозмовники видання описують постійну загрозу на східних кордонах Європи як повернення до норми після короткого позитивного періоду, який спостерігався в 1990-ті роки.
 
"Звикайте до цього. Ми так жили завжди", - сказав один із них.
 
Ведуча запитала чиновників, як реагувати на дедалі загрозливішу риторику Путіна. Множинні джерела відповідають однаково, що не треба панікувати.
 
"Всю дорогу він погрожує - ми не повинні дозволити цьому стримати нас", - прокоментував один зі співрозмовників BBC.
 
Зараз риторика путіна спрямована на те, щоб привернути увагу Дональда Трампа і дати йому привід для припинення допомоги Україні, припустив один із колишніх британських міністрів. Він вважає, що якщо у Трампа складеться враження, що конфлікт став настільки небезпечним, що терпіти це далі не можна, то, можливо, він забажає зробити все, щоб зупинити війну за будь-яку ціну навіть на умовах путіна.
 
За словами кількох співрозмовників, наразі надія західних союзників України полягає в тому, щоб поставити її в найкраще можливе становище для переговорів. Один із радників уряду сказав, що для цього може знадобитися створити у Трампа перебільшене враження про його дипломатичні здібності:
 
"Щоб створити у Трампа настрій, вигідний Україні, і щоб він виглядав як той, хто зупинив війну, а не той, хто здав Україну".

 

Британіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Полювання на
Хліб та Видовища
Полювання на "Червоний Жовтень". Вплив військової фантастики на майбутні війни – Мік Раян
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 15:25
Про
Політика
Про "провокацію" та "ескалацію". путін розчарований – Том Купер
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 12:20
Дозвіл на використання ATACMS на території росії. Як його використати якомога ефективніше – Джек Вотлінг
Політика
Дозвіл на використання ATACMS на території росії. Як його використати якомога ефективніше – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 11:56
Політика
"Біла гарячка" путіна і удар балістичною ракетою по Дніпру. Відповідь за знищення лояльних путіну командирів? – Том Купер
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 23:56
Скандинавські країни переглядають свої антикризові поради. Причина – російська агресія в Україні – New York Times
Політика
Скандинавські країни переглядають свої антикризові поради. Причина – російська агресія в Україні – New York Times
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 12:44
Коли росіяни почнуть друкувати гроші, у них виникнуть великі проблеми. На що слід звернути увагу найближчим часом
Політика
Коли росіяни почнуть друкувати гроші, у них виникнуть великі проблеми. На що слід звернути увагу найближчим часом
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 11:38
Війна безпілотників: прискорений розвиток в Україні. Та хай летять ATACMS, Україно! – Ендрю Таннер
Політика
Війна безпілотників: прискорений розвиток в Україні. Та хай летять ATACMS, Україно! – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 08:05
Пропагандони путіна шаленіють від ракетного кроку Байдена. Але продовжують сподіватися, що Трамп знешкодить США – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна шаленіють від ракетного кроку Байдена. Але продовжують сподіватися, що Трамп знешкодить США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 20 листопада 2024, 16:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється