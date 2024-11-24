У британському уряді переконані, що протистояння з рф - це всерйоз і надовго – BBC
24 листопада 2024, 11:11
Велика Британія очікує від росії диверсій у країні
У британському уряді переконані, що протистояння з росією - це всерйоз і надовго, безвідносно до результату війни в Україні.
Про це йдеться в матеріалі журналітки BBC Лори Кюнсберг, яка поговорила з джерелами всередині британського уряду.
Стверджується, що британські чиновники розуміють, що загроза з боку росії нікуди не дінеться, чи то в Україні, чи то у вигляді диверсій на вулицях Великої Британії.
"Вони тепер буквально воюють у союзі з північнокорейцями, а іранці їх постачають. Ми тепер не можемо дивитися на них інакше, ніж як на загрозу", - сказав співрозмовник в уряді.
Співрозмовники видання описують постійну загрозу на східних кордонах Європи як повернення до норми після короткого позитивного періоду, який спостерігався в 1990-ті роки.
"Звикайте до цього. Ми так жили завжди", - сказав один із них.
Ведуча запитала чиновників, як реагувати на дедалі загрозливішу риторику Путіна. Множинні джерела відповідають однаково, що не треба панікувати.
"Всю дорогу він погрожує - ми не повинні дозволити цьому стримати нас", - прокоментував один зі співрозмовників BBC.
Зараз риторика путіна спрямована на те, щоб привернути увагу Дональда Трампа і дати йому привід для припинення допомоги Україні, припустив один із колишніх британських міністрів. Він вважає, що якщо у Трампа складеться враження, що конфлікт став настільки небезпечним, що терпіти це далі не можна, то, можливо, він забажає зробити все, щоб зупинити війну за будь-яку ціну навіть на умовах путіна.
За словами кількох співрозмовників, наразі надія західних союзників України полягає в тому, щоб поставити її в найкраще можливе становище для переговорів. Один із радників уряду сказав, що для цього може знадобитися створити у Трампа перебільшене враження про його дипломатичні здібності:
"Щоб створити у Трампа настрій, вигідний Україні, і щоб він виглядав як той, хто зупинив війну, а не той, хто здав Україну".