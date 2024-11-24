У британському уряді переконані, що протистояння з рф - це всерйоз і надовго – BBC

Велика Британія очікує від росії диверсій у країні

У британському уряді переконані, що протистояння з росією - це всерйоз і надовго, безвідносно до результату війни в Україні.

Про це йдеться в матеріалі журналітки BBC Лори Кюнсберг, яка поговорила з джерелами всередині британського уряду.

Стверджується, що британські чиновники розуміють, що загроза з боку росії нікуди не дінеться, чи то в Україні, чи то у вигляді диверсій на вулицях Великої Британії.

"Вони тепер буквально воюють у союзі з північнокорейцями, а іранці їх постачають. Ми тепер не можемо дивитися на них інакше, ніж як на загрозу", - сказав співрозмовник в уряді.