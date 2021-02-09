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У Брюсселі лікарі призначатимуть візити в музей як ліки від стресу через COVID-19

Результати пілотного проєкту будуть опубліковані наступного року з наміром продовжити ініціативу, якщо вдасться полегшити симптоми вигорання та інші форми психічних розладів
Лікарі в Брюсселі зможуть призначити відвідування музеїв у рамках тримісячного випробування, покликаного відновити психічне здоров'я на тлі пандемії COVID-19.
У Брюсселі лікарі призначатимуть візити в музей як ліки від стресу через COVID-19 Брюссель. Фото: iPress.ua / Михайло Гема

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Guardian.

Пацієнтам, які лікуються від стресу в лікарні Бругманна, одній з найбільших у бельгійській столиці, буде запропоновано безкоштовне відвідування п’яти державних музеїв міста, що охоплюють теми від моди до каналізації.

Результати пілотного проєкту будуть опубліковані наступного року з наміром продовжити ініціативу, якщо вдасться полегшити симптоми вигорання та інші форми психічних розладів.

Дельфіна Хауба, керівник відомства з питань культури у Брюсселі, сказала, що її надихнула схема у Квебеку, де лікарі можуть призначити пацієнтам до 50 відвідувань музеїв на рік.

У брюссельському пілоті відвідування музеїв будуть призначені окремим людям та групам стаціонарів у лікарні Бругманна. "Криза COVID-19, що підкреслює стрес, вигорання та інші патології, підтвердила актуальність такого проєкту", - сказала Хауба.

Залучені заклади включатимуть фінансовані державою музеї на Гран-Плас, Музей моди та мережива на Рю-де-ла-Віолетта, Музей каналізації біля залізничної станції Міді та Гардероб Манекен-Піс, поруч зі статуєю пісяючого хлопчика. Центр сучасного мистецтва на площі Святої Катерини також є частиною проєкту.

Хауба сподівається, що приватні музеї та колекції мистецтва нададуть свої послуги в майбутньому.

"Було доведено, що мистецтво може бути корисним для здоров'я, як психічного, так і фізичного", - додала вона.

Подібні рецепти, зокрема, для полегшення страждань людей з деменцією, були випробувані у Британії. Звіт парламентської групи рекомендував у 2017 році, щоб медичні рецепти передбачали лікування мистецтвом.

Нагадаємо, що кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 218,4 млн

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02 09 2021 15:44
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