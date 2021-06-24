У Брюсселі відбудеться саміт ЄС, серед тем - міграція, відновлення економіки в період COVID-19

На початку саміту ЄС, 24 червня, його учасники зустрінуться з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. У зв'язку із закінченням 30 червня піврічного головування Португалії в ЄС до них звернеться з промовою прем'єр-міністр цієї країни Антоніу Кошта.

Лідери країн Європейського союзу зустрінуться в четвер і п'ятницю в Брюсселі, щоб обговорити низку питань, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На початку саміту ЄС, 24 червня, його учасники зустрінуться з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. У зв'язку із закінченням 30 червня піврічного головування Португалії в ЄС до них звернеться з промовою прем'єр-міністр цієї країни Антоніу Кошта.

Головною темою саміту буде ситуація з пандемією COVID-19 і післякризове відновлення економіки ЄС. Після ратифікації відповідних домовленостей Брюссель може почати надавати кошти з Фонду відновлення і стійкості (RRF). Фонд обсягом 672,5 млрд євро - це стрижень надзвичайного плану відновлення Next Generation EU на 750 млрд євро. Більшість національних урядів представили Брюсселю свої плани інвестицій і реформ, і ЄК почала стверджувати їх у середині червня. Після затвердження країни ЄС отримають попереднє фінансування в розмірі 13% від виділеної їм суми.

У п'ятницю, 25 червня, відбудеться економічний "Євросаміт". Лідери ЄС обговорять економічні виклики єврозони після кризи COVID-19. Вони також розглянуть просування до створення банківського союзу та союзу ринків капіталу в рамках ЄС.

Крім того під час саміту будуть обговорені міжнародні питання, включно з відносинами з Росією і Туреччиною.

Стан відносин ЄС з Туреччиною - одне з найскладніших питань зовнішньополітичного порядку денного союзу, і європейські лідери повернуться до нього в продовження дискусії, розпочатої в березні. Вони відзначать поліпшення, пов'язане з припиненням Туреччиною бурових робіт у Східному Середземномор'ї, відновленням греко-турецьких переговорів і майбутніми переговорами з Кіпру. З Туреччиною безпосередньо пов'язано ще одне питання порядку денного Євроради - про міграцію. Через Туреччину проходить один із головних маршрутів незаконних мігрантів до Європи. Від неї залежить стримування потоку мігрантів з Близького Сходу. Учасники саміту розглянуть міграційну ситуацію на різних маршрутах і загалом міграційну політику ЄС.

Крім того, продовжаться стратегічні дебати з питань Росії, які Європейський рада провела місяць тому. Тоді глави держав і урядів доручили главі дипломатії ЄС Жозепу Боррелю і ЄК представити доповідь з варіантами політики стосовно Росії відповідно до висунутих раніше "п'яти принципів". Після поглибленої дискусії щодо доповіді Борреля буде схвалено офіційний документ про політику ЄС щодо РФ.

Паралельно лідери ЄС проведуть короткий огляд ситуації в Білорусі в світлі ухвалених проти режиму Олександра Лукашенка санкцій. Але обговорення додаткових санкцій на саміті не передбачається.

Саміти ЄС поступово відкриваються для преси, хоча ще зберігаються обмеження через COVID-19. Нинішню зустріч у верхах в брюссельському палаці "Європа" будуть очно висвітлювати 70 журналістів, відібраних на основі заздалегідь оголошених критеріїв.