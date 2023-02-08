У Бундестазі закликали до дебатів щодо можливого запровадження нового виду призову

Уповноважена Бундестагу у справах збройних сил Єва Хьогль виступає за суспільно-політичну дискусію з даного питання.

Про це вона сказала в інтерв'ю газеті Augsburger Allgemeine.

Хьогль раніше заявляла, що вважає помилкою зупинку військового призову.

"Зрозуміло, що я не хочу повертатися до старої військової служби. Зараз дискусія знову набирає обертів, і я рада цьому. Але це не допоможе нам у зв'язку з жахливою війною в Україні. Минуть роки, перш ніж з'являться якісь концепції, поки буде створена інфраструктура і навчальні потужності. Але я думаю, що ми повинні почати дебати зараз - також про те, наскільки необхідний примус, наскільки необхідна добровільність", - наголосила Хьогль.

Вона висловила впевненість, що Бундесверу однозначно потрібна більша кількість персоналу.

"Це має покращити рамкові умови та забезпечити оперативну готовність. Інакше найкращі будуть втрачені", - сказала Хьогль.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав помилкою призупинення федеральним урядом призову до армії у 2011 році - і таким чином розпочав нові дебати про обов'язкову службу зі зброєю.