У Бундестазі закликали до дебатів щодо можливого запровадження нового виду призову
Про це вона сказала в інтерв'ю газеті Augsburger Allgemeine.
Хьогль раніше заявляла, що вважає помилкою зупинку військового призову.
"Зрозуміло, що я не хочу повертатися до старої військової служби. Зараз дискусія знову набирає обертів, і я рада цьому. Але це не допоможе нам у зв'язку з жахливою війною в Україні. Минуть роки, перш ніж з'являться якісь концепції, поки буде створена інфраструктура і навчальні потужності. Але я думаю, що ми повинні почати дебати зараз - також про те, наскільки необхідний примус, наскільки необхідна добровільність", - наголосила Хьогль.
Вона висловила впевненість, що Бундесверу однозначно потрібна більша кількість персоналу.
"Це має покращити рамкові умови та забезпечити оперативну готовність. Інакше найкращі будуть втрачені", - сказала Хьогль.