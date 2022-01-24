У Буркіна-Фасо повідомляють про військовий переворот - уряд спростовує

Президент не заарештований, жодній інституції країни нічого не загрожує. Зараз ми намагаємося з’ясувати вимоги протестувальників та вийти на контакт з ними

У неділю в Буркіна-Фасо відбулися протести військових, які вимагають більш рішучої політики уряду в боротьбі з ісламістами, в окремих повідомленнях йшлося про переворот.

У неділю протестувальники взяли штурмом офіс правлячої партії президента Роха Каборе. Уряд закликав до деескалації та спростував повідомлення у соцмережах про те, що армія захопила владу або заарештувала Каборе.

«Президент не заарештований, жодній інституції країни нічого не загрожує. Зараз ми намагаємося з’ясувати вимоги протестувальників та вийти на контакт з ними», - заявив міністр оборони Буркіна-ФФасо генерал Бателемі Імпорте.

Тим часом військові, які проявили непокору владі, заявляють, що очікують відповідних дій уряду. Зокрема вони вимагають збільшити витрати на армію, яка воює з ісламістськими угрупованнями, пов’язаними з Аль-Каєдою та «Ісламською Державою». Окрім цього, військові вимагають відставки головнокомандувача та керівника розвідки Буркіна-Фасо.

ЗМІ відзначає, що протести та невдоволення військових викликала слабка політика уряду в протистоянні з ісламістськими угрупованнями, а також нездатність забезпечити належний рівень безпеки

У листопаді в країні пройшли масштабні протести після того, як бойовики вбили 49 поліцейських на блокпосту. Наразі бойовики контролюють цілі регіони території Буркіна-Фасо та її сусідів, Малі та Нігеру.

Зазначається, що у неділю зранку кореспонденти Reuters чули стрільбу неподалік військової частини в Уаґадуґу. Невдовзі поблизу військової частини відбулася масштабна акція протесту, яку поліція розігнала, застосувавши сльозогінний газ.

Як повідомляв Укрінформ, чотири французьких солдати отримали поранення внаслідок вибуху, виконуючи розвідувальні дії в рамках операції «Бархан» в Буркіна-Фасо.