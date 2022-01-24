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У Буркіна-Фасо повідомляють про військовий переворот - уряд спростовує

Президент не заарештований, жодній інституції країни нічого не загрожує. Зараз ми намагаємося з’ясувати вимоги протестувальників та вийти на контакт з ними
У неділю в Буркіна-Фасо відбулися протести військових, які вимагають більш рішучої політики уряду в боротьбі з ісламістами, в окремих повідомленнях йшлося про переворот.
У Буркіна-Фасо повідомляють про військовий переворот - уряд спростовує Фото: Getty Images
Про це повідомляє Reuters.
 
У неділю протестувальники взяли штурмом офіс правлячої партії президента Роха Каборе. Уряд закликав до деескалації та спростував повідомлення у соцмережах про те, що армія захопила владу або заарештувала Каборе.
 
«Президент не заарештований, жодній інституції країни нічого не загрожує. Зараз ми намагаємося з’ясувати вимоги протестувальників та вийти на контакт з ними», - заявив міністр оборони Буркіна-ФФасо генерал Бателемі Імпорте.
 
Тим часом військові, які проявили непокору владі, заявляють, що очікують відповідних дій уряду. Зокрема вони вимагають збільшити витрати на армію, яка воює з ісламістськими угрупованнями, пов’язаними з Аль-Каєдою та «Ісламською Державою». Окрім цього, військові вимагають відставки головнокомандувача та керівника розвідки Буркіна-Фасо.
 
ЗМІ відзначає, що протести та невдоволення військових викликала слабка політика уряду в протистоянні з ісламістськими угрупованнями, а також нездатність забезпечити належний рівень безпеки
 
У листопаді в країні пройшли масштабні протести після того, як бойовики вбили 49 поліцейських на блокпосту. Наразі бойовики контролюють цілі регіони території Буркіна-Фасо та її сусідів, Малі та Нігеру.
 
Зазначається, що у неділю зранку кореспонденти Reuters чули стрільбу неподалік військової частини в Уаґадуґу. Невдовзі поблизу військової частини відбулася масштабна акція протесту, яку поліція розігнала, застосувавши сльозогінний газ.
 
Як повідомляв Укрінформ, чотири французьких солдати отримали поранення внаслідок вибуху, виконуючи розвідувальні дії в рамках операції «Бархан» в Буркіна-Фасо.
 
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24 01 2022 11:50
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