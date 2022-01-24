НОВИНИУ неділю в Буркіна-Фасо відбулися протести військових, які вимагають більш рішучої політики уряду в боротьбі з ісламістами, в окремих повідомленнях йшлося про переворот.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Буркіна-Фасо повідомляють про військовий переворот - уряд спростовує
Президент не заарештований, жодній інституції країни нічого не загрожує. Зараз ми намагаємося з’ясувати вимоги протестувальників та вийти на контакт з ними
Фото: Getty Images
Про це повідомляє Reuters.
У неділю протестувальники взяли штурмом офіс правлячої партії президента Роха Каборе. Уряд закликав до деескалації та спростував повідомлення у соцмережах про те, що армія захопила владу або заарештувала Каборе.
«Президент не заарештований, жодній інституції країни нічого не загрожує. Зараз ми намагаємося з’ясувати вимоги протестувальників та вийти на контакт з ними», - заявив міністр оборони Буркіна-ФФасо генерал Бателемі Імпорте.
Тим часом військові, які проявили непокору владі, заявляють, що очікують відповідних дій уряду. Зокрема вони вимагають збільшити витрати на армію, яка воює з ісламістськими угрупованнями, пов’язаними з Аль-Каєдою та «Ісламською Державою». Окрім цього, військові вимагають відставки головнокомандувача та керівника розвідки Буркіна-Фасо.
ЗМІ відзначає, що протести та невдоволення військових викликала слабка політика уряду в протистоянні з ісламістськими угрупованнями, а також нездатність забезпечити належний рівень безпеки
У листопаді в країні пройшли масштабні протести після того, як бойовики вбили 49 поліцейських на блокпосту. Наразі бойовики контролюють цілі регіони території Буркіна-Фасо та її сусідів, Малі та Нігеру.
Зазначається, що у неділю зранку кореспонденти Reuters чули стрільбу неподалік військової частини в Уаґадуґу. Невдовзі поблизу військової частини відбулася масштабна акція протесту, яку поліція розігнала, застосувавши сльозогінний газ.
Як повідомляв Укрінформ, чотири французьких солдати отримали поранення внаслідок вибуху, виконуючи розвідувальні дії в рамках операції «Бархан» в Буркіна-Фасо.
Читайте також: У Габоні стався військовий переворот
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
24 01 2022 11:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Пентагоні показали, яку зброю США передали Україні
- ВІДЕО У Каліфорнії стрімко розширюється лісова пожежа, яка вже охопила 607 гектарів
- ФОТО У Луцьку археологи знайшли фрагменти посуду скіфських часів
- Книги про інновації та уяву 1
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи