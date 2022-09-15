У бюджеті на 2023 рік не передбачено коштів на вибори в Раду

Чергові парламентські вибори мали відбутися наприкінці жовтня, але під час воєнного стану це неможливо.

У бюджеті на 2023 рік не передбачено коштів на проведення парламентських виборів, бо базовий прогноз передбачає збереження воєнного стану.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Суспільному.

"Ми не можемо закладати кошти на вибори, тому що у нас базовий допуск під час підготовки бюджету: воєнний стан буде протягом 2023 року. Коли воєнний стан – не можна проводити вибори. Як тільки він закінчується, у нас є норма, яка дозволяє почати процес змін до бюджету і знайти ресурси на проведення виборів", – пояснив міністр.

Як відомо, чергові вибори до Верховної Ради мали відбутися 29 жовтня 2023 року.

Раніше повідомлялось, що проект бюджету на 2023 рік зареєстровано в Раді.