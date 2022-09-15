НОВИНИЧергові парламентські вибори мали відбутися наприкінці жовтня, але під час воєнного стану це неможливо.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У бюджеті на 2023 рік не передбачено коштів на вибори в Раду
Фото:pressident.gov.ua
У бюджеті на 2023 рік не передбачено коштів на проведення парламентських виборів, бо базовий прогноз передбачає збереження воєнного стану.
Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Суспільному.
"Ми не можемо закладати кошти на вибори, тому що у нас базовий допуск під час підготовки бюджету: воєнний стан буде протягом 2023 року. Коли воєнний стан – не можна проводити вибори. Як тільки він закінчується, у нас є норма, яка дозволяє почати процес змін до бюджету і знайти ресурси на проведення виборів", – пояснив міністр.
Як відомо, чергові вибори до Верховної Ради мали відбутися 29 жовтня 2023 року.
Раніше повідомлялось, що проект бюджету на 2023 рік зареєстровано в Раді.
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15 09 2022 13:30 МЕДІА
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