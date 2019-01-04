CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЦього понеділка в чеському місті Брно зіткнулися тролейбус і трамвай, через що 38 осіб зазнали травм.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чехії трамвай і тролейбус зіткнулися лоб у лоб, 38 постраждалих
"У місті Брно в понеділок внаслідок зіткнення трамвая з тролейбусом постраждали 38 людей. З них 12 зазнали важких травм"
Фото: HZS Jihomoravského kraje
"У місті Брно в понеділок внаслідок зіткнення трамвая з тролейбусом постраждали 38 людей. З них 12 зазнали важких травм", - повідомляє видання Novinky.
Поліція наразі з’ясовує причини цієї аварії, серед яких можуть бути як технічні проблеми, так і помилка одного з водіїв.
Фото: HZS Jihomoravského kraje
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01 04 2019 19:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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