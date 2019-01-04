У Чехії трамвай і тролейбус зіткнулися лоб у лоб, 38 постраждалих "У місті Брно в понеділок внаслідок зіткнення трамвая з тролейбусом постраждали 38 людей. З них 12 зазнали важких травм"

Цього понеділка в чеському місті Брно зіткнулися тролейбус і трамвай, через що 38 осіб зазнали травм.

Фото: HZS Jihomoravského kraje

"У місті Брно в понеділок внаслідок зіткнення трамвая з тролейбусом постраждали 38 людей. З них 12 зазнали важких травм", - повідомляє видання Novinky. Фото: HZS Jihomoravského kraje

Інцидент стався на перехресті. Серед поранених – 2 дитини. Медики, які швидко прибули на місце аварії, розподілили постраждалих за ступенем тяжкості та почали надавати першу допомогу. Поліція наразі з’ясовує причини цієї аварії, серед яких можуть бути як технічні проблеми, так і помилка одного з водіїв.

Фото: HZS Jihomoravského kraje

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