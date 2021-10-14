Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

У Чехії ціни на бензин і дизельне пальне злетіли до найвищого рівня за 7 років

Середня ціна А95 за минулий тиждень зросла до 35,47 крон за літр (1,4 євро), дизель до 34,07 крон (1,3 євро)
У Чехії ціни на бензин та дизельне паливо на АЗС досягли найвищого рівня за майже сім років.
У Чехії ціни на бензин і дизельне пальне злетіли до найвищого рівня за 7 років Фото: avtoblog.ua

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ČTK.

Середня ціна А95 за минулий тиждень зросла до 35,47 крон за літр (1,4 євро), дизель до 34,07 крон (1,3 євро).

У Празі, де пальне коштує дорожче, середня ціна літра бензину перевищила 36 крон, а дизельне пальне коштує в середньому 34,6 крон.

Як повідомлялося раніше, ціни на електроенергію і газ в Данії досягли найвищого рівня з листопада 2012 року.

Оптові ціни на природний газ ростуть вже багато місяців поспіль, також почали зростати ціни на електроенергію. Наслідки цієї тенденції відчутні у багатьох країнах. 

Франція, Іспанія та три інші європейські країни закликали ЄС негайно вжити заходів, щоб пом'якшити удар від стрімко зростаючих цін на газ та розслідувати причину цього.

Нагадаємо, що Європейська комісія схвалила рішення, покликане протистояти різкому зростанню світових цін на енергоносії, який, за прогнозами, триватиме всю зиму.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 10 2021 14:01
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Новий опалювальний сезон: скільки українці платитимуть за газ, електроенергію і тепло

Новий опалювальний сезон: скільки українці платитимуть за газ, електроенергію і тепло

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.