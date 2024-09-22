​У Чехії викрили шахраїв, які зібрали 1,1 мільйона крон нібито на допомогу Україні

Головному організатору, якому 18 років, загрожує до восьми років ув'язнення.

Празькі кримінальні слідчі викрили шахраїв, які зібрали понад 1,1 мільйона крон (близько 44 тисяч євро) в рамках збору коштів для України під прапором Фонду JSME LIDЕ ("Ми – люди").

Про це повідомила речниця празької поліції Єва Кропачова, повідомляють Novinky.

Протягом кількох місяців вони збирали гроші у скарбнички в різних місцях в універмагах і супермаркетах Праги та прилеглих муніципалітетів. За даними поліції, шахраї зловживали зібраними пожертвами. Замість того, щоб допомагати Україні, вони подорожували світом.

Головному організатору, якому 18 років, загрожує до восьми років ув'язнення.