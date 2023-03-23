У Чехії закрили лазівку, через яку росіяни й білоруси могли отримувати чеські візи

Відтак,до березня 2024 року в країні діятиме заборона на надання віз громадянам білорусі та рф – включно з тими, що мають більше одного громадянства, за винятком гуманітарних випадків.

Уряд Чехії в середу ухвалив рішення продовжити дію заборони на видання чеських віз громадянам росії та білорусі, додавши поправку, яка передбачає випадки, коли в таких людей є інші громадянства.



Про це повідомила пресслужба уряду Чехії.

Водночас міністерство закордонних справ Чехії запропонувало розширити перелік випадків, коли дозволяється подання клопотань про дозволи на проживання для українців у Чехії до посольств в Україні.

Досі такі випадки стосувався українців, які звертаються за дозволом на проживання для навчання і яким надано тимчасовий захист в іншій країні ЄС або які подали заяву на його отримання. Тепер йдеться і про випадки возз'єднання сім'ї, наукові дослідження і навчання, а також заяви чеських емігрантів на постійне проживання і заяви на працевлаштування.

"МЗС планує в майбутньому розширити коло прийнятних заявок, але з огляду на розвиток ситуації з безпекою в Україні, наразі неможливо визначити терміни цього кроку", – додали в міністерстві.