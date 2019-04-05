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У Черкасах побили журналіста, він у важкому стані

"Журналіст часто порушував резонансні теми, реально дратував багатьох у Черкасах, хто мав велику владу і великі гроші"
У Черкасах жорстоко побили відомого місцевого журналіста Вадима Комарова.
У Черкасах побили журналіста, він у важкому стані Фото: mvs.gov.ua

Комаров перебуває в реанімації "у надзвичайно важкому стані", повідомляє голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко на своїй сторінці в Facebook.

"Журналіст часто порушував резонансні теми, реально дратував багатьох у Черкасах, хто мав велику владу і великі гроші", - додав Томіленко.

Як пише місцеве видання "Прочерк", побитого журналіста з розбитою головою у суботу близько дев'ятої години ранку побачили перехожі на вулиці на перехресті вулиць Надпільної і Небесної Сотні. Перехожі й викликали "швидку".

Зазначається, що Комаров у своїх публікаціях не раз порушував дуже гострі теми, зокрема, нещодавно писав про обставини п'яного бунту в Черкаській колонії №62. Він також писав про розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво, корупцію в Черкаській міськраді. У 2016 році журналіста намагалися застрелити.

Нагадаємо, що за 4 місяці 2019 року Нацполіція розпочала 63 провадження за злочинами проти журналістів. За результатами розслідування до суду направлено 6 обвинувальних актів. Щодо 52 кримінальних проваджень ухвалили рішення про закриття.

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04 05 2019 16:25
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