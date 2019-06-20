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У Черкасах помер журналіст Вадим Комаров: він був у комі понад 40 днів після побиття

Томіленко зазначив, що єдина версія замаху, а тепер уже і убивства, яку поділяють черкаські журналісти, - саме професійна діяльність Вадима Комарова
Черкаський журналіст Вадим Комаров, який перебував у комі після побиття 4 травня, помер.
У Черкасах помер журналіст Вадим Комаров: він був у комі понад 40 днів після побиття

"Сьогодні уночі помер черкаський журналіст Вадим Комаров, жорстоко побитий у центрі Черкас 4 травня. Від часу нападу Вадим був без свідомості, перебував у стані коми", - написав голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко в Facebook, інформує "Українська правда".

Томіленко зазначив, що єдина версія замаху, а тепер уже і убивства, яку поділяють черкаські журналісти, - саме професійна діяльність Вадима Комарова.

"Він був незручним для багатьох місцевих політиків. Ставив незручні питання про корупцію в Черкасах, порушував резонансні теми", - пояснив Томіленко.

Він додав, що НСЖУ продовжує наполягати на проведенні спеціальних парламентських слухань з питань фізичної безпеки журналістів та свободи слова.

"Продовжуємо вимагати реального, а не декларативного, захисту прав українських журналістів! Чергове вбивство журналіста в Україні. Після демонстративно убитого в центрі Києва Павла Шеремета, сумний список поповнюється новим прізвищем", - заявив голова Національної спілки журналістів.

Нагадаємо, що у Черкасах жорстоко побили відомого місцевого журналіста Вадима Комарова.

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20 06 2019 08:18
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