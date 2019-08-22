У Черкасах порушили справу проти власника похоронного бюро через знижки євреям

"Власник магазину ритуальних послуг під назвою "Памятники" причетний до вчинення кримінального правопорушення, зокрема, при вході до означеної будівлі розміщені написи "евреям", "евреям скидки" та "вальцману 90%"

Поліція Черкас відкрила кримінальне провадження проти власника бюро ритуальних послуг, який пропонував євреям знижку.

Про це йдеться в матеріалах суду.

У липні цього року Служба безпеки передала місцевій поліції та прокуратурі матеріали справи щодо можливого злочину за статтею 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу.

"Власник магазину ритуальних послуг під назвою "Памятники" причетний до вчинення кримінального правопорушення, зокрема, при вході до означеної будівлі розміщені написи "евреям", "евреям скидки" та "вальцману 90%", - йдеться в матеріалах.

30 липня суд за клопотання поліції призначив судово-лінгвістичну експертизу, її зробить Київський науково-дослідний інститут.

Ще в лютому 2018 року директор Українського єврейського комітету Едуард Долінський публікував фото похоронного бюро із повідомленням про знижку євреям.

Нагадаємо, що єврейська громада Києва звинувачує Національне антикорупційне бюро України у незаконному стеженні.