У Черкаській області ліквідують наслідки прориву греблі
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"До оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в Черкаській області та Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що у Золотоніському районі, в селі Маркізівка Новодмитрівської територіальної громади, сталося часткове руйнування нижньої частини шлюзу греблі на річці Золотоношка", - зазначено у повідомленні місцевого відділення поліції на офіційній сторінці у Facebook увечері в суботу.
Зазначається, що з місця руйнування виходив потік води завширшки близько 4 метрів та глибиною близько 30 сантиметрів.
При цьому загрози підтоплення домоволодінь і городів немає.
У селах Ковтуни, Міцалівка, Антипівка, що знаходяться нижче за течію річки Золотоношка, виставлені пости для контролю рівня води в річці, а також було повідомлено місцевих жителів.
Зазначається, що на місці події укріплюють дамбу бетонними плитами, ситуація контролюється.
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