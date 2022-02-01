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У Черкаській області ліквідують наслідки прориву греблі

Загрози підтоплення домоволодінь і городів немає
На Черкащині, на річці Золотоношка, ліквідують наслідки руйнування нижньої частини шлюзу греблі.
У Черкаській області ліквідують наслідки прориву греблі Фото: 2.kqed.org

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"До оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в Черкаській області та Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що у Золотоніському районі, в селі Маркізівка Новодмитрівської територіальної громади, сталося часткове руйнування нижньої частини шлюзу греблі на річці Золотоношка", - зазначено у повідомленні місцевого відділення поліції на офіційній сторінці у Facebook увечері в суботу.

Зазначається, що з місця руйнування виходив потік води завширшки близько 4 метрів та глибиною близько 30 сантиметрів.

При цьому загрози підтоплення домоволодінь і городів немає.

У селах Ковтуни, Міцалівка, Антипівка, що знаходяться нижче за течію річки Золотоношка, виставлені пости для контролю рівня води в річці, а також було повідомлено місцевих жителів.

Зазначається, що на місці події укріплюють дамбу бетонними плитами, ситуація контролюється.

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02 01 2022 11:14
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