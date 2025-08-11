Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У червні 2025 року тимчасовий захист у ЄС отримали понад 32 тисячі українців

11 серпня 2025, 16:02
У червні 2025 року тимчасовий захист у ЄС отримали понад 32 тисячі українців
Найбільшу кількість українців із тимчасовим захистом прийняли Німеччина, Польща і Чехія.

У червні 2025 року 32 940 громадян України отримали тимчасовий захист у Європейському Союзі. Загалом на кінець місяця під його дією перебували 4,31 мільйона українців.

Про це пише Eurostat.

Найбільшу кількість українців із тимчасовим захистом прийняли Німеччина (майже 1,2 мільйона), Польща (майже мільйон) і Чехія (378 тисяч). Також саме в цих країнах був найбільший приріст у червні.

Найвище співвідношення українців, які отримали тимчасовий захист, на тисячу населення спостерігалося в Чехії (34,7), Польщі (27,2) та Естонії (25,1). Середній показник на рівні ЄС становив 9,6.

Громадяни України становили понад 98,4% людей, які отримали тимчасовий захист у ЄС. Серед них близько 45% — дорослі жінки, майже третина — неповнолітні, і близько чверті — дорослі чоловіки.

