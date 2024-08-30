У Червоному морі хусити підірвали грецький танкер: горить 150 тисяч тонн сирої нафти

Єменські хусити оголосили у четвер, 29 серпня, що вони підірвали заряди на нафтовому танкері Sounion під грецьким прапором, захопленому тиждень тому у Червоному морі.

Лідер хуситів Абдель Малек аль-Хусі заявив, що судно було захоплене через те, що "порушило заборону" терористів на постачання до Ізраїлю.

За даними британського агентства морської безпеки UKMTO, Sounion був атакований і захоплений минулої середи, 21 серпня, у Червоному морі біля єменського порту Ходейда. Хусити заявили, що атакували судно ракетами та дронами.

Танкер прямував з Іраку до одного з портів Греції зі 150 000 тонн сирої нафти. Внаслідок атаки хуситів судно отримало пошкодження двигуна і стало на вимушену якірну стоянку. 25 членів екіпажу було евакуйовано кораблем Aspides, що належить місії Європейського Союзу із захисту торговельного судноплавства на Червоному морі.

Підрив танкера стався наступного дня після заяви представника Ірану в ООН, який підтвердив, що хусити погодилися на "тимчасове перемир'я", щоб дозволити врятувати танкер, який після отриманих пошкоджень становить загрозу екологічній катастрофі в Червоному морі.

Після підриву закладеної вибухівки хусити, нарешті, погодилися допустити на судно рятувальників, щоб відбуксирувати його.