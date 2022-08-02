У четвертий день Олімпіади-2022 розіграють 10 комплектів медалей
У четвертий день Ігор-2022 пройдуть змагання у 13 видах спорту, передає Укрінформ.
Розклад медальних стартів:
04.00 - Фристайл. Жінки, біг-ейр.
04.40 - Сноуборд. Жінки, паралельний гігантський слалом (Аннамарі Данча).
05.00 - Гірськолижний спорт. Чоловіки, супергігант (Іван Ковбаснюк).
05.07 - Сноуборд. Чоловіки, паралельний гігантський слалом.
08.05 - Керлінг. Дабл-мікст.
10.00 - Лижні гонки. Жінки, спринт, вільний стиль (Марина Анцибор, Валентина Камінська, Вікторія Олех).
10.30 - Біатлон. Чоловіки, 20 км, індивідуальна гонка (Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал).
10.50 - Лижні гонки. Чоловіки, спринт, вільний стиль (Олексій Красовський, Руслан Перехода).
12.30 - Ковзанярський спорт. Чоловіки, 1500 метрів.
13.50 - Санний спорт. Жінки, сани-одиначки (Олена Стецьків, Юліанна Туницька).
До 20 лютого у Пекіні розіграють 109 комплектів олімпійських нагород у 15 видах спорту.
Нагадаємо, що українські саночники показали 11 результат у четвертому тренуванні Ігор
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