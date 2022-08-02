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У четвертий день Олімпіади-2022 розіграють 10 комплектів медалей

До 20 лютого у Пекіні розіграють 109 комплектів олімпійських нагород у 15 видах спорту
Чергові десять комплектів нагород ХХIV зимової Олімпіади в Пекіні (Китай) будуть розіграні у вівторок, 8 лютого.
У четвертий день Олімпіади-2022 розіграють 10 комплектів медалей Фото: з вільного доступу

У четвертий день Ігор-2022 пройдуть змагання у 13 видах спорту, передає Укрінформ.

Розклад медальних стартів:

04.00 - Фристайл. Жінки, біг-ейр.

04.40 - Сноуборд. Жінки, паралельний гігантський слалом (Аннамарі Данча).

05.00 - Гірськолижний спорт. Чоловіки, супергігант (Іван Ковбаснюк).

05.07 - Сноуборд. Чоловіки, паралельний гігантський слалом.

08.05 - Керлінг. Дабл-мікст.

10.00 - Лижні гонки. Жінки, спринт, вільний стиль (Марина Анцибор, Валентина Камінська, Вікторія Олех).

10.30 - Біатлон. Чоловіки, 20 км, індивідуальна гонка (Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал).

10.50 - Лижні гонки. Чоловіки, спринт, вільний стиль (Олексій Красовський, Руслан Перехода).

12.30 - Ковзанярський спорт. Чоловіки, 1500 метрів.

13.50 - Санний спорт. Жінки, сани-одиначки (Олена Стецьків, Юліанна Туницька).

До 20 лютого у Пекіні розіграють 109 комплектів олімпійських нагород у 15 видах спорту.

Нагадаємо, що українські саночники показали 11 результат у четвертому тренуванні Ігор

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08 02 2022 12:55
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