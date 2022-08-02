У четвертий день Олімпіади-2022 розіграють 10 комплектів медалей До 20 лютого у Пекіні розіграють 109 комплектів олімпійських нагород у 15 видах спорту

Чергові десять комплектів нагород ХХIV зимової Олімпіади в Пекіні (Китай) будуть розіграні у вівторок, 8 лютого.

Фото: з вільного доступу

У четвертий день Ігор-2022 пройдуть змагання у 13 видах спорту, передає Укрінформ. Розклад медальних стартів: 04.00 - Фристайл. Жінки, біг-ейр. 04.40 - Сноуборд. Жінки, паралельний гігантський слалом (Аннамарі Данча). 05.00 - Гірськолижний спорт. Чоловіки, супергігант (Іван Ковбаснюк). 05.07 - Сноуборд. Чоловіки, паралельний гігантський слалом. 08.05 - Керлінг. Дабл-мікст. 10.00 - Лижні гонки. Жінки, спринт, вільний стиль (Марина Анцибор, Валентина Камінська, Вікторія Олех). 10.30 - Біатлон. Чоловіки, 20 км, індивідуальна гонка (Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал). 10.50 - Лижні гонки. Чоловіки, спринт, вільний стиль (Олексій Красовський, Руслан Перехода). 12.30 - Ковзанярський спорт. Чоловіки, 1500 метрів. 13.50 - Санний спорт. Жінки, сани-одиначки (Олена Стецьків, Юліанна Туницька). До 20 лютого у Пекіні розіграють 109 комплектів олімпійських нагород у 15 видах спорту. Нагадаємо, що українські саночники показали 11 результат у четвертому тренуванні Ігор

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію