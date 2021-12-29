У членів "Євросолідарності" провели обшуки у справі проти Порошенка

Керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов заявляє, що у середу вранці правоохоронці провели низку обшуків у кількох членів партії в межах справи про закупівлю вугілля в ОРДЛО.

Про це йдеться на брифінгу Турчинова, відео якого він опублікував у Facebook, співрозмовники Української правди

"Сьогодні о сьомій годині ранку відбулися обшуки у представників нашої партії. Зокрема обшукували оселю помічника президента (п'ятого президента Петра Порошенка - УП), надзвичайного і повноважного посла Юрія Онищенка, який, до речі, 25 років має дипломатичного стажу, який віддано працював на свою країну. Також ексдепутата Сергія Березенка обшукували сьогодні і інших наших колег", повідомляє Турчинов.

За його словами, слідчі дії проводилися у справі про закупівлю вугілля на окупованому Донбасі. Шукали документи.

Турчинов уточнив, що правоохоронці шукали документи щодо поставок вугілля в 2014 році.

Він зазначив, що під час обшуків нічого не знайшли.

Джерело УП в правоохоронних органах підтвердило факт обшуків. УП звернулася за коментарем до пресслужби ДБР.