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У членів "Євросолідарності" провели обшуки у справі проти Порошенка

Керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов заявляє, що у середу вранці правоохоронці провели низку обшуків у кількох членів партії в межах справи про закупівлю вугілля в ОРДЛО.
У членів "Євросолідарності" провели обшуки у справі проти Порошенка Фото: Поліщук Максим / УНІАН
Про це йдеться на брифінгу Турчинова, відео якого він опублікував у Facebook, співрозмовники Української правди
 
"Сьогодні о сьомій годині ранку відбулися обшуки у представників нашої партії. Зокрема обшукували оселю помічника президента (п'ятого президента Петра Порошенка - УП), надзвичайного і повноважного посла Юрія Онищенка, який, до речі, 25 років має дипломатичного стажу, який віддано працював на свою країну. Також ексдепутата Сергія Березенка обшукували сьогодні і інших наших колег", повідомляє Турчинов.
 
За його словами, слідчі дії проводилися у справі про закупівлю вугілля на окупованому Донбасі. Шукали  документи.
 
Турчинов уточнив, що правоохоронці шукали документи щодо поставок вугілля в 2014 році.
 
Він зазначив, що під час обшуків нічого не знайшли.
 
Джерело УП в правоохоронних органах підтвердило факт обшуків. УП звернулася за коментарем до пресслужби ДБР.
 
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29 12 2021 17:59
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