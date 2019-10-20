У Чорне море увійшов корабель з подарованими США катерами для ВМС України
Суховантаж Ocean Freedom з патрульними катерами, які є військовою допомогою США для України, увійшов у Чорне море, повідомляє "Європейська Правда".
Про це на своїй сторінці у Facebook розповів керівник проєкту ГО "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко.
Фото: офіційна сторінка Андрія Клименко у Facebook
Судно Ocean Freedom під американським прапором вийшло з Балтімора 3 жовтня. Рано вранці 14 жовтня він пройшов Гібралтарську протоку.
Патрульні катери Р190 "Слов'янськ "та Р191" Старобільськ" закріплені на верхній палубі судна. Очікується, що Ocean Freedom прибуде до Одеси 20-21 жовтня.
"Слов'янськ" і "Старобільськ" передали українській стороні 27 вересня минулого року.
З 8 липня по 10 вересня майбутні екіпажі кораблів пройшли навчання в Балтіморі. Після розвантаження в Одесі катери пройдуть модернізацію, після чого їх включать до складу ВМС.
Читайте також: Британський розвідувальний корабель зайшов у порт Одеси.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків