CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЄмність для зберігання зерна вибухнула в Чорноморському морському порту, травмований чоловік, його госпіталізували з опіками обличчя.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чорноморському морському порту вибухнула ємність для зберігання зерна, постраждав зварювальник
Опіків дістав чоловік, який неподалік виконував зварювальні роботи
Фото: mvs.gov.ua
"За наявною інформацією, вибух і подальше займання багатотонної силосної ємності для зберігання зернових культур сталися під час завантаження зерна. Опіків дістав чоловік, який неподалік виконував зварювальні роботи. Попередня причина вибуху - дрібнодисперсний зерновий пил, який накопичився в цій ємності", - зазначають у поліції Одеської області, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Чорноморського відділення поліції та рятувальники. Після з’ясування обставин події їй буде надано належну правову кваліфікацію.
Нагадаємо, що 27 березня у Кропивницькому пролунали вибухи і спалахнула пожежа на запраці.
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