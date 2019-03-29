У Чорноморському морському порту вибухнула ємність для зберігання зерна, постраждав зварювальник

Ємність для зберігання зерна вибухнула в Чорноморському морському порту, травмований чоловік, його госпіталізували з опіками обличчя.

"За наявною інформацією, вибух і подальше займання багатотонної силосної ємності для зберігання зернових культур сталися під час завантаження зерна. Опіків дістав чоловік, який неподалік виконував зварювальні роботи. Попередня причина вибуху - дрібнодисперсний зерновий пил, який накопичився в цій ємності", - зазначають у поліції Одеської області, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Чорноморського відділення поліції та рятувальники. Після з’ясування обставин події їй буде надано належну правову кваліфікацію.

Нагадаємо, що 27 березня у Кропивницькому пролунали вибухи і спалахнула пожежа на запраці.