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У Чорноморському морському порту вибухнула ємність для зберігання зерна, постраждав зварювальник

Опіків дістав чоловік, який неподалік виконував зварювальні роботи
Ємність для зберігання зерна вибухнула в Чорноморському морському порту, травмований чоловік, його госпіталізували з опіками обличчя.
У Чорноморському морському порту вибухнула ємність для зберігання зерна, постраждав зварювальник Фото: mvs.gov.ua

а наявною інформацією, вибух і подальше займання багатотонної силосної ємності для зберігання зернових культур сталися під час завантаження зерна. Опіків дістав чоловік, який неподалік виконував зварювальні роботи. Попередня причина вибуху - дрібнодисперсний зерновий пил, який накопичився в цій ємності", - зазначають у поліції Одеської області, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Чорноморського відділення поліції та рятувальники. Після з’ясування обставин події їй буде надано належну правову кваліфікацію.

Нагадаємо, що 27 березня у Кропивницькому пролунали вибухи і спалахнула пожежа на запраці.

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29 03 2019 18:58
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