У Чорному море вийшли п'ять російських кораблів та підводний човен із 44 "Калібрами"

Мінна небезпека зберігається... Тільки той, хто замінував море, може знати і кількість цих мін, і місця їх розташування. Тому саме росія повідомила свого часу, що акваторія Чорного моря - виключна морська економічна зона, по ній розставлені міни понад 400 штук... І штормова погода – це підвищення загрози. Тому що міни, якщо вони якірні, зриває з кріплення, і вони, вільно дрейфуючи, можуть прибиватися до берега

У Чорному морі сьогодні перебуває 5 російських надводних кораблів і підводний човен, споряджені 44 крилатими ракетами типу "Калібр", тож загроза з моря для Півдня України та інших регіонів зберігається.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила керівник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, передає Укрінформ.

«Корабельне угруповання ворожих сил постійно чатує в північно-західній частині Чорного моря… Вони загнали всі цивільні судна в порти України та не дозволяють здійснювати судноплавство в цій частині Чорного моря під загрозою застосування зброї. Зокрема, постійно курсуючі там ракетоносці і підводні човни також споряджені крилатими ракетами. Станом на ранок сьогодні в цій частині Чорного моря перебуває 5 надводних кораблів і підводний човен, споряджені 44 крилатими ракетами типу «Калібр», - сказала Гуменюк.

За її словами, ці ракети становлять загрозу не тільки південним регіонам і узбережжю, а й іншим областям України, адже їх дальність ураження наземних цілей становить понад 2 тисячі кілометрів. «Крім того, там баражують три великі десантні кораблі. Наразі погода на нашому боці, штормова погода не дозволяє висадити десант», - заявила керівник пресцентру.

Вона зауважила, що суттєву небезпеку становить і вороже замінування акваторії Чорного моря.

«Мінна небезпека зберігається... Тільки той, хто замінував море, може знати і кількість цих мін, і місця їх розташування. Тому саме росія повідомила свого часу, що акваторія Чорного моря - виключна морська економічна зона, по ній розставлені міни понад 400 штук... І штормова погода – це підвищення загрози. Тому що міни, якщо вони якірні, зриває з кріплення, і вони, вільно дрейфуючи, можуть прибиватися до берега», - наголосила Гуменюк.

У цьому зв'язку вона нагадала про випадки виявлення мін поблизу Румунії, Туреччини, а також біля берегів Миколаївщини та Одещини.

За словами речниці, в більшості випадків українські військові встигають виявити міни і контрольовано знищити, однак є випадки, коли міна детонує самостійно, безконтрольно, при цьому сектор її ураження становить понад 100 м.

Як повідомляв Укрінформ, 18 червня поблизу берегів Одеської області українські захисники знищили ворожу міну.