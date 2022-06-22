НОВИНИУ Чорному морі сьогодні перебуває 5 російських надводних кораблів і підводний човен, споряджені 44 крилатими ракетами типу "Калібр", тож загроза з моря для Півдня України та інших регіонів зберігається.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чорному море вийшли п'ять російських кораблів та підводний човен із 44 "Калібрами"
Мінна небезпека зберігається... Тільки той, хто замінував море, може знати і кількість цих мін, і місця їх розташування. Тому саме росія повідомила свого часу, що акваторія Чорного моря - виключна морська економічна зона, по ній розставлені міни понад 400 штук... І штормова погода – це підвищення загрози. Тому що міни, якщо вони якірні, зриває з кріплення, і вони, вільно дрейфуючи, можуть прибиватися до берега
Фото: прес-служба Чорноморського Флоту
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила керівник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, передає Укрінформ.
«Корабельне угруповання ворожих сил постійно чатує в північно-західній частині Чорного моря… Вони загнали всі цивільні судна в порти України та не дозволяють здійснювати судноплавство в цій частині Чорного моря під загрозою застосування зброї. Зокрема, постійно курсуючі там ракетоносці і підводні човни також споряджені крилатими ракетами. Станом на ранок сьогодні в цій частині Чорного моря перебуває 5 надводних кораблів і підводний човен, споряджені 44 крилатими ракетами типу «Калібр», - сказала Гуменюк.
За її словами, ці ракети становлять загрозу не тільки південним регіонам і узбережжю, а й іншим областям України, адже їх дальність ураження наземних цілей становить понад 2 тисячі кілометрів. «Крім того, там баражують три великі десантні кораблі. Наразі погода на нашому боці, штормова погода не дозволяє висадити десант», - заявила керівник пресцентру.
Вона зауважила, що суттєву небезпеку становить і вороже замінування акваторії Чорного моря.
«Мінна небезпека зберігається... Тільки той, хто замінував море, може знати і кількість цих мін, і місця їх розташування. Тому саме росія повідомила свого часу, що акваторія Чорного моря - виключна морська економічна зона, по ній розставлені міни понад 400 штук... І штормова погода – це підвищення загрози. Тому що міни, якщо вони якірні, зриває з кріплення, і вони, вільно дрейфуючи, можуть прибиватися до берега», - наголосила Гуменюк.
У цьому зв'язку вона нагадала про випадки виявлення мін поблизу Румунії, Туреччини, а також біля берегів Миколаївщини та Одещини.
За словами речниці, в більшості випадків українські військові встигають виявити міни і контрольовано знищити, однак є випадки, коли міна детонує самостійно, безконтрольно, при цьому сектор її ураження становить понад 100 м.
Як повідомляв Укрінформ, 18 червня поблизу берегів Одеської області українські захисники знищили ворожу міну.
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