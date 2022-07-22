У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 3 ворожі носія оперативно-тактичних ракет "Калібр"

В Середземному морі знаходяться 5 таких носіїв та 2 ракетних крейсерів.

Фото: NASA

В Азовському морі морські комунікації продовжують контролювати 6 ворожих кораблів та катерів. Вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію