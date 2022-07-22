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У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 3 ворожі носія оперативно-тактичних ракет "Калібр"

В Середземному морі знаходяться 5 таких носіїв та 2 ракетних крейсерів.
У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 3 ворожі носія оперативно-тактичних ракет "Калібр" Фото: NASA

В Азовському морі морські комунікації продовжують контролювати 6 ворожих кораблів та катерів.

Вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р.

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22 07 2022 11:31
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