ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИВ Середземному морі знаходяться 5 таких носіїв та 2 ракетних крейсерів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 3 ворожі носія оперативно-тактичних ракет "Калібр"
Фото: NASA
В Азовському морі морські комунікації продовжують контролювати 6 ворожих кораблів та катерів.
Вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р.
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22 07 2022 11:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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