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У Чорному морі немає російських "Калібрів" – ВМС

03 лютого 2023, 16:34
У Чорному морі немає російських
Фото: twitter.com/YorukIsik/status
Станом на 3 лютого росія не вивела у Чорне море жодного носія крилатих ракет "Калібр".

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомили Військово-морські сили ЗСУ. 

За їхніми даними, у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться дев'ять ворожих кораблів, серед яких жодного носія крилатих ракет "Калібр". Повідомляється також, що в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні один корабель.

У Середземному морі стоять десять російських кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.

До того ж, рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

 

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