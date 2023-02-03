У Чорному морі немає російських "Калібрів" – ВМС

Станом на 3 лютого росія не вивела у Чорне море жодного носія крилатих ракет "Калібр".

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

За їхніми даними, у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться дев'ять ворожих кораблів, серед яких жодного носія крилатих ракет "Калібр". Повідомляється також, що в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні один корабель.

У Середземному морі стоять десять російських кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.

До того ж, рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.