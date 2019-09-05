У Чорному морі під Одесою прикордонники затримали три рибальські шхуни з Туреччини, - ФОТО

"Інформація про виявлення постом технічного спостереження "Чорноморськ" вночі нерозпізнаної малої тихохідної цілі, яка не відповідає на запити і цілеспрямовано рухається в бік Одеси, негайно була передана по лінії оперативно-чергової служби"

Українська морська охорона затримала три турецькі судна, які пливли в Одесу і не відповідали на виклики прикордонників.

"Інформація про виявлення постом технічного спостереження "Чорноморськ" вночі нерозпізнаної малої тихохідної цілі, яка не відповідає на запити і цілеспрямовано рухається в бік Одеси, негайно була передана по лінії оперативно-чергової служби", - повідомляє прес-служба відомства.



Фото: dpsu.gov.ua



Фото: dpsu.gov.ua



Фото: dpsu.gov.ua

Прикордонники прибули на катері на зазначені координати і встановили, що Тихохідні цілі - три рибальські шхуни під прапором Туреччини, які здійснювали перехід морем у порт Одеса з метою передавання у власність новому власнику.

Екіпажі шхун пояснили, що на запити не відповідали через незнання англійської мови.

За порушення прикордонного режиму капітани суден були притягнуті до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, що в Одеському порту затримали найбільшу партію кокаїну змішаного з фарбою.