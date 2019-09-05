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У Чорному морі під Одесою прикордонники затримали три рибальські шхуни з Туреччини, - ФОТО

"Інформація про виявлення постом технічного спостереження "Чорноморськ" вночі нерозпізнаної малої тихохідної цілі, яка не відповідає на запити і цілеспрямовано рухається в бік Одеси, негайно була передана по лінії оперативно-чергової служби"
Українська морська охорона затримала три турецькі судна, які пливли в Одесу і не відповідали на виклики прикордонників.
У Чорному морі під Одесою прикордонники затримали три рибальські шхуни з Туреччини, - ФОТО Фото: dpsu.gov.ua

"Інформація про виявлення постом технічного спостереження "Чорноморськ" вночі нерозпізнаної малої тихохідної цілі, яка не відповідає на запити і цілеспрямовано рухається в бік Одеси, негайно була передана по лінії оперативно-чергової служби", - повідомляє прес-служба відомства.


Фото: dpsu.gov.ua


Фото: dpsu.gov.ua


Фото: dpsu.gov.ua

Прикордонники прибули на катері на зазначені координати і встановили, що Тихохідні цілі - три рибальські шхуни під прапором Туреччини, які здійснювали перехід морем у порт Одеса з метою передавання у власність новому власнику.

Екіпажі шхун пояснили, що на запити не відповідали через незнання англійської мови.

За порушення прикордонного режиму капітани суден були притягнуті до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, що в Одеському порту затримали найбільшу партію кокаїну змішаного з фарбою.

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09 05 2019 20:51
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