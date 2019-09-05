У Чорному морі під Одесою прикордонники затримали три рибальські шхуни з Туреччини, - ФОТО
"Інформація про виявлення постом технічного спостереження "Чорноморськ" вночі нерозпізнаної малої тихохідної цілі, яка не відповідає на запити і цілеспрямовано рухається в бік Одеси, негайно була передана по лінії оперативно-чергової служби", - повідомляє прес-служба відомства.
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Прикордонники прибули на катері на зазначені координати і встановили, що Тихохідні цілі - три рибальські шхуни під прапором Туреччини, які здійснювали перехід морем у порт Одеса з метою передавання у власність новому власнику.
Екіпажі шхун пояснили, що на запити не відповідали через незнання англійської мови.
За порушення прикордонного режиму капітани суден були притягнуті до адміністративної відповідальності.
Нагадаємо, що в Одеському порту затримали найбільшу партію кокаїну змішаного з фарбою.
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