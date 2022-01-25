У Данії очікують досягнення колективного імунітету від коронавірусу найближчими тижнями

Представниця SSI зазначила, що показники зараження почнуть йти на спад, тому що вірус все рідше "зустрічає" людей, яких може інфікувати і передатися далі

Експерти провідного данського інституту прогнозують, що вже у найближчі тижні в країні сформується колективний імунітет до коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DR.

Statens Serum Institut є експертною установою при Міністерстві охорони здоров’я і тісно залучений до розробки заходів для протидії епідемії.

Представниця SSI зазначила, що показники зараження почнуть йти на спад, тому що вірус все рідше "зустрічає" людей, яких може інфікувати і передатися далі. Так сталося і через те, що велика кількість людей нещодавно перехворіли, і через високі показники вакцинації.

В кінці минулого тижня у Данії з населенням 5,8 млн осіб добові показники заражень досягли 40 тисяч. Кількість смертей серед інфікованих коронавірусом при цьому фактично не змінилась.