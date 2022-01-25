ЗДОРОВ'Я НОВИНИЕксперти провідного данського інституту прогнозують, що вже у найближчі тижні в країні сформується колективний імунітет до коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Данії очікують досягнення колективного імунітету від коронавірусу найближчими тижнями
Представниця SSI зазначила, що показники зараження почнуть йти на спад, тому що вірус все рідше "зустрічає" людей, яких може інфікувати і передатися далі
Фото: АА
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DR.
Statens Serum Institut є експертною установою при Міністерстві охорони здоров’я і тісно залучений до розробки заходів для протидії епідемії.
Представниця SSI зазначила, що показники зараження почнуть йти на спад, тому що вірус все рідше "зустрічає" людей, яких може інфікувати і передатися далі. Так сталося і через те, що велика кількість людей нещодавно перехворіли, і через високі показники вакцинації.
В кінці минулого тижня у Данії з населенням 5,8 млн осіб добові показники заражень досягли 40 тисяч. Кількість смертей серед інфікованих коронавірусом при цьому фактично не змінилась.
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