У Данії та Польщі сперечаються про місце поховання короля, який дав ім’я Bluetooth

Дослідники зі Швеції та Польщі сперечаються через місце поховання короля Данії і Норвегії Гаральда І Синьозубого Гормсона, чиє прізвисько дало назву для популярної технології бездротової передачі даних Bluetooth.

Згідно із середньовічними хроніками, Гаральд Гормссон отримав своє прізвисько завдяки зубу, який мав синюватий колір. Також вважається, що король вікінгів був похований у соборі Роскіллеі Данії наприкінці Х століття.

Але польський дослідник Марек Крида у своїй останній книзі "Польща доби вікінгів" стверджує, що знайшов курган під римо-католицькою церквою ХІХ століття в польському селі Вейково, що в північно-західній Польщі, який нібито містить останки Гаральда.

В інтерв’ю AP Крида розповів, що геологічні супутникові знімки, доступні на польському урядовому порталі, вказують на округлу форму, схожу на могильний курган вікінгів.

Але шведський археолог Свен Росборн каже, що Крида не має рації: якби Гаральда навіть і поховали у Вейково, то круган був би в церковному дворі, а згадана польським дослідником церква просто розташована на пагорбі.

Сам Росборн сім років досліджував історію Гаральда І Синьозубого після того, як у 2014 році 11-річна дівчинка показала йому невеликий золотий диск розміром з монету, який передавався в її сім’ї з покоління до покоління.