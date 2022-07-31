У Данії та Польщі сперечаються про місце поховання короля, який дав ім’я Bluetooth
Згідно із середньовічними хроніками, Гаральд Гормссон отримав своє прізвисько завдяки зубу, який мав синюватий колір. Також вважається, що король вікінгів був похований у соборі Роскіллеі Данії наприкінці Х століття.
Але польський дослідник Марек Крида у своїй останній книзі "Польща доби вікінгів" стверджує, що знайшов курган під римо-католицькою церквою ХІХ століття в польському селі Вейково, що в північно-західній Польщі, який нібито містить останки Гаральда.
В інтерв’ю AP Крида розповів, що геологічні супутникові знімки, доступні на польському урядовому порталі, вказують на округлу форму, схожу на могильний курган вікінгів.
Але шведський археолог Свен Росборн каже, що Крида не має рації: якби Гаральда навіть і поховали у Вейково, то круган був би в церковному дворі, а згадана польським дослідником церква просто розташована на пагорбі.
Сам Росборн сім років досліджував історію Гаральда І Синьозубого після того, як у 2014 році 11-річна дівчинка показала йому невеликий золотий диск розміром з монету, який передавався в її сім’ї з покоління до покоління.
ФОТО: АР
Експерти встановили, що диск датується Х століттям, а на ньому латиною написано: "Гаральд Гормсон, король Данії, Сканія (історична провінція на півдні Швеції), Йомсборг (назва фортеці), Олдінбурґ".
Сім’я, якій належить диск, заявила, що його знайшли у 1841 році в гробниці під римо-католицькою церквою в згаданому польському селі Вейково. Це й призвело до спекуляцій на тему того, що саме там і могли поховати Гаральда Синьозубого.
Гаральд був одним із останніх королів вікінгів, які правили територією сучасної Данії, Північної Німеччини та частини Швеції та Норвегії. У своєму королівстві він поширював християнство, до якого сам навернувся з язичництва.
За аналогією з тим, як Гаральд І Синьозубий об’єднав більшу частину Скандинавії, шведська компанія Ericsson назвала на його честь технологію бездротового зв’язку. Логотип технології, до слова, є рунічним написанням ініціалів короля.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Океан Ельзи презентували нову пісню "Квіти мінних зон"
- ВІДЕО На Житомирщині зняли фільм про Лесю Українку
- ВІДЕО "Ви зможете перемогти": Джонсон відвідав українських військових на полігоні у Британії
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"