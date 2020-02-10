У Данії знищать близько 1 млн норок через спалахи коронавірусу на хутрових фермах
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Данія є найбільшим у світі виробником норкового хутра. В країні вже доводилося знищувати тварин на окремих фермах, де виявили спалахи, але постійно з’являються нові випадки.
За словами Могенса Єнсена, міністра з питань продовольства та довкілля, зараз підтвердили нові випадки на ще 41 фермі, а на 20 фермах є непідтверджена підозра. Загалом там вирощують близько мільйона тварин.
Як запобіжний захід, влада вирішила знищити норок на сусідніх з ураженими фермами, що розміщені у межах 8 кілометрів від них.
"Зараз наше головне завдання - щоб норкові ферми не стали джерелом зараження для людей, тому уряд прийняв таке рішення", - пояснив міністр.
Данія - вже не перша країна Європи, якій доводиться масово знищувати норок на фермах через коронавірус.
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