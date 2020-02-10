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У Данії знищать близько 1 млн норок через спалахи коронавірусу на хутрових фермах

Зараз зараження є на 41 фермі, а ще на 20 підозра на нього
У Данії знищать близько мільйона норок, яких вирощують на хутрових фермах, через спалахи коронавірусу серед тварин.
У Данії знищать близько 1 млн норок через спалахи коронавірусу на хутрових фермах

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Данія є найбільшим у світі виробником норкового хутра. В країні вже доводилося знищувати тварин на окремих фермах, де виявили спалахи, але постійно з’являються нові випадки. 

За словами Могенса Єнсена, міністра з питань продовольства та довкілля, зараз підтвердили нові випадки на ще 41 фермі, а на 20 фермах є непідтверджена підозра. Загалом там вирощують близько мільйона тварин. 

Як запобіжний захід, влада вирішила знищити норок на сусідніх з ураженими фермами, що розміщені у межах 8 кілометрів від них. 

"Зараз наше головне завдання - щоб норкові ферми не стали джерелом зараження для людей, тому уряд прийняв таке рішення", - пояснив міністр. 

Данія - вже не перша країна Європи, якій доводиться масово знищувати норок на фермах через коронавірус.

Читайте також: У Німеччині закрилася остання звіроферма, де розводили норок для виготовлення хутряних виробів 

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02 10 2020 15:54
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