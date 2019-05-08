ДБР розслідує кримінальну справу стосовно відмивання коштів за допомогою державних боргових облігацій

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти низки осіб та учасників українського фондового ринку, які за допомогою облігацій внутрішньої державної позики займалися відмиванням грошей

Зловживання відбувались одразу на декількох українських баржах: "Українській біржі" та "Фондовій біржі ПФТС". До зловживань також причетні посадові особи цих бірж.

Зазначається, що схема діяла таким чином: фізичні особи через посередників продавали юридичним особам державні облігації за завищеними цінами, а потім викуповували їх назад за заниженими цінами, інформує Finbalance, посилаючись на ухвалу Печерського суду Києва.

Таким чином, у цих громадян формувався інвестиційний дохід, а у компаній, яким вони продавали облігації — інвестиційний збиток.

Як наслідок, компанії могли зменшувати свої податкові зобов’язання перед державою, а фізичні особи отримували легальне джерело доходу, тобто відмивали гроші.

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