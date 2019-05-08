ПОЛІТИКА НОВИНИЗловживання відбувались одразу на декількох українських баржах: "Українській біржі" та "Фондовій біржі ПФТС". До зловживань також причетні посадові особи цих бірж.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ДБР розслідує кримінальну справу стосовно відмивання коштів за допомогою державних боргових облігацій
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти низки осіб та учасників українського фондового ринку, які за допомогою облігацій внутрішньої державної позики займалися відмиванням грошей
Фото: president.gov.ua
Зазначається, що схема діяла таким чином: фізичні особи через посередників продавали юридичним особам державні облігації за завищеними цінами, а потім викуповували їх назад за заниженими цінами, інформує Finbalance, посилаючись на ухвалу Печерського суду Києва.
Таким чином, у цих громадян формувався інвестиційний дохід, а у компаній, яким вони продавали облігації — інвестиційний збиток.
Як наслідок, компанії могли зменшувати свої податкові зобов’язання перед державою, а фізичні особи отримували легальне джерело доходу, тобто відмивали гроші.
Читайте також: Уряд другий тиждень не збирається на засідання, бо Гройсман у відпустці
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
05 08 2019 11:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн