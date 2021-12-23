У ДБР замість Порошенка прибуде його адвокат. Він подасть низку клопотань
Про це адвокат повідомив у коментарі "Укрінформу", зазначає "Громадське".
"Порошенка ніхто не викликав, але я там буду. Я прийду, щоб подати клопотання і вимагати дотримання норм закону", - сказав він.
Адвокат уточнив, що клопотатиме про виклик як свідка в цьому кримінальному провадженні президента Володимира Зеленського, а також виконання низки слідчих дій, які б "викрили незаконні дії влади".
"У ДБР повинні ці клопотання розглянути у триденний термін і винести постанову", - зазначив Головань.
Оновлено 11:27. За словами адвоката Ігоря Голованя, якого цитує "Інтерфакс-Україна", у порядку денному не зазначено, на які саме процесуальні дії викликали Порошенка. Сам порядок денний, мовляв, не має юридичної сили, оскільки його виписали з порушенням термінів - 20 грудня на 23 грудня.
Чому Порошенка викликали в ДБР?
Це відбулося у межах справи, яка стосується оголошеної підозри за трьома статтями Кримінального кодексу: щодо фінансування тероризму, державної зради та сприяння діяльності терористичної організації. У разі доведення провини політику загрожує до 15 років ув'язнення з можливою конфіскацією майна.
Адвокати Порошенка зазначили, що правоохоронці, які викликали політика для проведення процесуальних дій, знали, що він перебуває за межами України.
У чому його підозрюють?
Як розповіли у ДБР, ідеться про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на 1,5 мільярда гривень та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР".
Порошенка підозрюють у тому, що він за попередньою змовою з групою людей (зокрема з представниками вищого керівництва Росії) сприяв діяльності "Л/ДНР", а ще - у купівлі вугілля на окупованих територіях за державні кошти. На думку слідства, своїми діями фігуранти зробили Україну енергетично залежною від РФ та бойовиків на Донбасі.
У цій справі, крім Порошенка, фігурантами вже є народний депутат Віктор Медведчук, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин та ексрадник міністра екології Сергій Кузяра.
Нагадаємо, що підозру у державній зраді надіслано п'ятому президенту України Петру Порошенку поштою. Його також підозрюють у сприянні терористичній організації.
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