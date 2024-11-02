У демократів є план на випадок, якщо Трамп передчасно оголосить про перемогу на виборах – Reuters

Подібне Трамп уже робив на виборах президента США-2020.

Демократи готують план на випадок, якщо кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп спробує передчасно заявити про свою перемогу на виборах, як він уже робив у 2020 році.

Про це Reuters розповіли представники кампанії кандидата від демократів Камали Гарріс та Демократичної партії.

Цього тижня Трамп заявив журналістам, що сподівається оголосити про свою перемогу в день виборів, які заплановані на 5 листопада, хоча експерти попереджають, що остаточний результат може стати відомим лише через кілька днів, особливо якщо будуть вимоги перерахунку голосів у деяких ключових округах.

Переможців виборів у США зазвичай оголошують провідні ЗМІ, які аналізують результати підрахунку голосів, надані виборчими комісіями. Хоча кандидати іноді оголошують про свою перемогу раніше, незвично робити це до того, як переможець принаймні стане очевидним.

“Ми, на жаль, готові, якщо він це зробить, і якщо знатимемо, що він дійсно маніпулює пресою і намагається маніпулювати консенсусом американського народу ... Ми готові відповісти”, - сказала Гарріс в інтерв'ю ABC в середу, 30 жовтня.

Вона не надала жодних подробиць щодо цієї підготовки, але представники Демократичної партії та кампанії віцепрезидента розповіли про плани заполонити соціальні мережі й телевізійні ефіри вимогами підрахувати всі голоси до оголошення перемоги.

"Як тільки він (Трамп) неправдиво оголосить про перемогу, ми готові вийти на телебачення і розповісти правду, а також залучити широку мережу людей, які можуть використати свій вплив, щоб дати відсіч", - заявив представник Демократичної партії.

За словами високопоставленого представника кампанії Гарріс, команда віцепрезидента очікує, що Трамп неправдиво заявить про свою перемогу у вівторок, 5 листопада, ввечері, до того, як голоси будуть повністю підраховані.

У 2020 році Трамп оголосив себе переможцем рано вранці після дня голосування — за три дні до того, як переможця оголосили провідні ЗМІ. У підсумку він програв своєму опонентові від Демократичної партії Джо Байдену. Втім, Трамп так і не визнав свій програш та продовжує заявляти про фальсифікації на виборах-2020.

У штабі Трампа повідомили Reuters, що кандидат від республіканців боротиметься за всі голоси виборців до закриття виборчих дільниць, але не дали прямої відповіді на запитання про те, чи планує він знову заявити про свою перемогу ще до оголошення результатів виборів.

У 2020 році передчасну заяву Трампа про перемогу засудили як демократи, так і низка високопоставлених республіканців, а ринки відреагували на це відносно “стримано”.

Однак цього разу все може бути інакше.

Колишній президент консолідував майже повний контроль над Республіканською партією за минулі роки, тому багато впливових консерваторів можуть з більшою готовністю погодитися з його заявами.

"Ми бачили багато ознак того, що він повністю контролює партію", - сказав республіканський стратег Чіп Фелкел, який критично ставиться до Трампа.

Тим часом Трамп і його союзники-республіканці вже витратили місяці на підготовку до оскарження результатів у разі програшу.