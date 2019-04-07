У День незалежності Білорусі в Мінську через вибух салюту померла людина, вісім постраждали
У Міністерстві оборони Білорусі заявили, що салютні установки й феєрверки, які використовували на святі, купували в Росії, у ВАТ "Піро-Росс" м. Сергієв-Посад. Наразі проводять розслідування за фактом їх вибухів і загибелі людини, повідомляє "Громадське".
Уже встановили, що підірвалися вироби одного калібру (195 мм) з п’яти, які використовували під час салюту. Вибухи сталися в трьох з шести місць, де проводили салют. Попередня причина вибухів - неякісні заряди даного калібру (195 мм), однак відпрацьовуються й інші можливі версії події.
У Міноборони Білорусі підкреслили, що всі заходи безпеки були дотримані.
"Військовослужбовці розрахунків салютних установок пройшли спеціальну підготовку і були допущені до проведення салюту відповідними наказами", - запевняють у Міноборони Білорусі.
Там додали, що для виключення "людського фактора" процес заряджання салютних установок знімали на відео.
Нагадаємо, що жителі Схевенінгена пережили страшний Новий рік. Згоріли велосипеди, автівки, пошкоджені будинки.
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