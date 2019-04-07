У День незалежності Білорусі в Мінську через вибух салюту померла людина, вісім постраждали

У День незалежності Білорусі 3 липня в Мінську під час салюту кілька снарядів розірвалися занадто низько. Унаслідок інциденту загинула літня жінка, яка дістала поранення осколками. Ще п’ятьох людей госпіталізували, а троє звернулися до медиків з легкими пораненнями.

У Міністерстві оборони Білорусі заявили, що салютні установки й феєрверки, які використовували на святі, купували в Росії, у ВАТ "Піро-Росс" м. Сергієв-Посад. Наразі проводять розслідування за фактом їх вибухів і загибелі людини, повідомляє "Громадське".

Уже встановили, що підірвалися вироби одного калібру (195 мм) з п’яти, які використовували під час салюту. Вибухи сталися в трьох з шести місць, де проводили салют. Попередня причина вибухів - неякісні заряди даного калібру (195 мм), однак відпрацьовуються й інші можливі версії події.

У Міноборони Білорусі підкреслили, що всі заходи безпеки були дотримані.

"Військовослужбовці розрахунків салютних установок пройшли спеціальну підготовку і були допущені до проведення салюту відповідними наказами", - запевняють у Міноборони Білорусі.

Там додали, що для виключення "людського фактора" процес заряджання салютних установок знімали на відео.

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