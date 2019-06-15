ПОЛІТИКА НОВИНИУ Маріуполі 15 червня з нагоди п'ятої річниці визволення міста від бойовиків відбудеться масштабний фестиваль, в рамках якого заплановано військовий парад і виставку військової техніки, а також виступ "95 кварталу" та музичний концерт.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У день візиту Зеленського в Маріуполі влаштують військовий парад і виступ "95 кварталу", - ФОТО
З 12:00 до 17:30 діятиме виставка військової техніки з екскурсією, о 18:00 почнуться виступи "95 кварталу" та музичних гуртів
ФОТО:MRPL.CITY
Святкові заходи розпочалися о 10:00 з пішого параду військовослужбовців, виступів високопоставлених гостей та вручення нагород, повідомляє "Українська правда".
З 12:00 до 17:30 діятиме виставка військової техніки з екскурсією, о 18:00 почнуться виступи "95 кварталу" та музичних гуртів.
ФОТО:MRPL.CITY
ФОТО:MRPL.CITY
Раніше стало відомо, що 15 червня президент Володимир Зеленський відвідає Донецьку область з робочою поїздкою, зокрема м.Маріуполь.
Нагадаємо, радник Трампа вважає, що обрання Зеленського "створює нову можливість миру на Донбасі".
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15 06 2019 15:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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