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У день візиту Зеленського в Маріуполі влаштують військовий парад і виступ "95 кварталу", - ФОТО

З 12:00 до 17:30 діятиме виставка військової техніки з екскурсією, о 18:00 почнуться виступи "95 кварталу" та музичних гуртів
У Маріуполі 15 червня з нагоди п'ятої річниці визволення міста від бойовиків відбудеться масштабний фестиваль, в рамках якого заплановано військовий парад і виставку військової техніки, а також виступ "95 кварталу" та музичний концерт.
У день візиту Зеленського в Маріуполі влаштують військовий парад і виступ "95 кварталу", - ФОТО ФОТО:MRPL.CITY

Святкові заходи розпочалися о 10:00 з пішого параду військовослужбовців, виступів високопоставлених гостей та вручення нагород, повідомляє "Українська правда".

З 12:00 до 17:30 діятиме виставка військової техніки з екскурсією, о 18:00 почнуться виступи "95 кварталу" та музичних гуртів.


ФОТО:MRPL.CITY


ФОТО:MRPL.CITY

Раніше стало відомо, що 15 червня президент Володимир Зеленський відвідає Донецьку область з робочою поїздкою, зокрема м.Маріуполь.

Нагадаємо, радник Трампа вважає, що обрання Зеленського "створює нову можливість миру на Донбасі".

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15 06 2019 15:26
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