У день виборів у Раду МВС вперше задіє систему авіаційної безпеки, - Аваков

"У день голосування буде задіяно додатково 132 500 співробітників МВС (Нацполіції, Нацгвардії, прикордонної, міграційної, рятувальної служб), включаючи оперативне чергування груп швидкого реагування, спецназ і - вперше (!) - систему авіаційної безпеки МВС"

У день голосування на позачергових виборах до Верховної Ради в Україні додатково службу нестимуть 132 500 співробітників МВС. Вперше для забезпечення порядку задіють систему авіаційної безпеки.

"У день голосування буде задіяно додатково 132 500 співробітників МВС (Нацполіції, Нацгвардії, прикордонної, міграційної, рятувальної служб), включаючи оперативне чергування груп швидкого реагування, спецназ і - вперше (!) - систему авіаційної безпеки МВС", - повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

Крім цього, буде посилено контроль державного кордону, задіяні протипожежні та піротехнічні підрозділи.

На оприлюдненому Аваковим інфографіку зазначено, що порядок в день голосування забезпечуватимуть 73 700 поліцейських, 6 593 нацгвардійці, 38 201 рятувальник, 8 029 прикордонників, 1 289 співробітників ДМС, а також 4 699 представників вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання.



Фото: facebook.com/arsen.avakov.1



Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Напередодні повідомлялося, що поліція взяла всі окружні виборчі комісії під цілодобову охорону.

Нагадаємо, що під час виборів будуть задіяні до охорони понад 131 тисяча правоохоронців. Вибори відбудуться 21 липня.