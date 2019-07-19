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У день виборів у Раду МВС вперше задіє систему авіаційної безпеки, - Аваков

"У день голосування буде задіяно додатково 132 500 співробітників МВС (Нацполіції, Нацгвардії, прикордонної, міграційної, рятувальної служб), включаючи оперативне чергування груп швидкого реагування, спецназ і - вперше (!) - систему авіаційної безпеки МВС"
У день голосування на позачергових виборах до Верховної Ради в Україні додатково службу нестимуть 132 500 співробітників МВС. Вперше для забезпечення порядку задіють систему авіаційної безпеки.
У день виборів у Раду МВС вперше задіє систему авіаційної безпеки, - Аваков Арсен Аваков. Фото: lb.ua

"У день голосування буде задіяно додатково 132 500 співробітників МВС (Нацполіції, Нацгвардії, прикордонної, міграційної, рятувальної служб), включаючи оперативне чергування груп швидкого реагування, спецназ і - вперше (!) - систему авіаційної безпеки МВС", -  повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

Крім цього, буде посилено контроль державного кордону, задіяні протипожежні та піротехнічні підрозділи.

На оприлюдненому Аваковим інфографіку зазначено, що порядок в день голосування забезпечуватимуть 73 700 поліцейських, 6 593 нацгвардійці, 38 201 рятувальник, 8 029 прикордонників, 1 289 співробітників ДМС, а також 4 699 представників вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання.


Фото: facebook.com/arsen.avakov.1


Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Напередодні повідомлялося, що поліція взяла всі окружні виборчі комісії під цілодобову охорону.

Нагадаємо, що під час виборів будуть задіяні до охорони понад 131 тисяча правоохоронців. Вибори відбудуться 21 липня.

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