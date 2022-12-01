ПОЛІТИКА НОВИНИСША мають домовленості із союзниками в Європі щодо підготовки пакета "дуже болючих" санкцій проти Росії у разі подальшої військової ескалації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Держдепі розповіли про підготовку "дуже болючих" санкцій проти Росії
Ми дуже впевнені в консультаціях, які ми проводимо з нашими союзниками та партнерами. Ми працюємо над цим близько двох з половиною місяців на всіх рівнях - починаючи від президента
Фото: dpa-international.com
Про це заявила на брифінгу заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Ми дуже впевнені в консультаціях, які ми проводимо з нашими союзниками та партнерами. Ми працюємо над цим близько двох з половиною місяців на всіх рівнях - починаючи від президента», - зазначила Нуланд.
За її словами, США і Європа мають спільне розуміння того, яких фінансових санкцій треба буде вжити проти Росії. Крім того, обговорюються експортні обмеження, «які матимуть болючий вплив на Росію».
Заступниця держсекретаря також підкреслила, що санкції проти Росії можуть вводитися за вже відпрацьованим сценарієм.
«Сполучені Штати можуть вжити свій набір заходів, Європа та інші союзники можуть зробити паралельні кроки, які будуть трохи інакшими, але також болючими для Росії», - зауважила представниця Держдепу.
Вона знову наголосила, що у Вашингтоні впевнені в домовленостях з європейськими союзниками стосовно «дуже болючого (для Росії – ред.) пакета» санкцій.
Як повідомляв Укрінформ, США неодноразово заявляли, що узгоджують із союзниками та партнерами в Європі небувалі за масштабами антиросійські санкції в разі подальшої агресії РФ проти України.
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