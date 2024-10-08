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У Держдепі відреагували на статтю WSJ: ​"В росії не бракує торговців зброєю як Віктор Бут"

08 жовтня 2024, 16:09
У Держдепі відреагували на статтю WSJ: ​
Фото: з вільних джерел
США "уважно стежать за такими людьми та вживають проти них заходи".
У Державному департаменті США прокоментували повідомлення про ймовірну участь російського торговця зброєю Віктора Бута, у продажі зброї єменським хуситам.
 
Про це повідомляє "Голос Америки".
 
Речник Держдепу Метью Міллер наголосив, що в росії вдосталь людей як Віктор Бут, яких вона залучила, щоб брати участь в дестабілізуючих діях, включно із продажем зброї
 
"Є багато гравців, яких росія залучила протягом багатьох років - не лише Віктор Бута, але й інших - щоб брати участь в дестабілізуючих діях, включно із продажем зброї. У росії не бракувало людей, хто хотів виконувати цю роль, як в уряді, так і за його межами", - сказав він.
 
Метью зазначив, що США "уважно стежать за такими людьми та вживають проти них заходи".
 
При цьому він сказав, що наразі нової інформації для ЗМІ про Бута у нього немає. Водночас він підкреслив, що кожен подібний обмін засудженими – це "важкі рішення", однак завдяки подібним обмінам американські громадяни мали можливість повернутись додому.
 
"Коли ви подивитесь на американців, яких ми повернули додому, та на тих, кого повернула росія, це говорить дещо про тип людей, яких цінує наше суспільство", – додав Міллер. 
 
Днями видання The Wall Street Journal повідомило, що Віктор Бут  виступає посередником у продажу озброєння єменським хуситам. За інформацією WSJ, коли в серпні 2024 року емісари хуситів поїхали до москви, щоб домовитися про закупівлю автоматичної зброї на 10 мільйонів доларів, перемовини з ними вів саме Бут. Йшлося про автомати АК-74, але під час поїздки представники хуситів також обговорили купівлю інших засобів, зокрема, ПТРК "Корнет" і зенітного озброєння. 

Переклад статті WSJ читайте у перекладі iPress

СШАвійна в Україніросія окупанти

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