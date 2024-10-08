У Держдепі відреагували на статтю WSJ: ​"В росії не бракує торговців зброєю як Віктор Бут"

США "уважно стежать за такими людьми та вживають проти них заходи".

У Державному департаменті США прокоментували повідомлення про ймовірну участь російського торговця зброєю Віктора Бута, у продажі зброї єменським хуситам.

Речник Держдепу Метью Міллер наголосив, що в росії вдосталь людей як Віктор Бут, яких вона залучила, щоб брати участь в дестабілізуючих діях, включно із продажем зброї

"Є багато гравців, яких росія залучила протягом багатьох років - не лише Віктор Бута, але й інших - щоб брати участь в дестабілізуючих діях, включно із продажем зброї. У росії не бракувало людей, хто хотів виконувати цю роль, як в уряді, так і за його межами", - сказав він.