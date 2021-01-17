У Держдепі заявили про докази походження COVID-19 з лабораторії в Ухані

Очільник Держдепартаменту США Майк Помпео заявив про наявність доказів того, що коронавірусна хвороба COVID-19 з’явилася в лабораторії у китайському місті Ухань.

Помпео зазначає, що є дані про те, що співробітники лабораторії в Ухані ще восени 2019 року захворіли вірусом, який за своїми симптомами нагадує COVID-19, повідомляє "Укрінформ". Попри це, китайська влада заявляла, що серед співробітників цієї лабораторії та студентів вірусу SARS-CoV-2 або SARS не було виявлено.

"Щоб допомогти життєво важливій роботі слідчої групи ВООЗ, яка прибула до Китаю цього тижня, уряд США ділиться новою інформацією про діяльність урядових лабораторій Китаю у 2019 році", - йдеться у заяві.

Як зазначається, новий коронавірус найбільш ідентичний вірусу кажанів. Помпео також повідомив, що лабораторія в Ухані співпрацювала з китайськими військовими та проводила таємні експерименти, зокрема над тваринами.

Нагадаємо, що 14 січня експерти ВООЗ приїхали у Китай для вивчення походження COVID-19