У Держспецзв'язку попереджають про кібератаки з прихованим віддаленим доступом

Команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка функціонує у рамках Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, попереджає про спроби кібератак на українські організації та установи із використанням легітимної програми Remote Utilities.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CERT-UA.

"Урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA зафіксовано факт масового розповсюдження електронних поштових повідомлень, що містять посилання на захищені паролем RAR і/або ZIP архіви (наприклад, «Судовий запит №9978364774635676778282.rar_pass_123.zip)», розміщені на публічних сервісах Google Drive і DropMeFiles", - йдеться у повідомленні.

Якщо отримувач повідомлення завантажить та розпакує такий архів, на його комп’ютер буде встановлена програма Remote Utilities. Вона, у свою чергу, надасть прихований віддалений доступ до пристрою третім особам. При цьому здатність програми поновлювати активність після перезавантаження комп’ютера забезпечується шляхом створення служби «RManService».

"Подібні кібератаки є систематичною активністю, що здійснюється у відношенні державних органів України (але не виключно) та відслідковується CERT-UA за ідентифікатором UAC-0096", - зауважили у службі.

Для видалення шкідливої програми у Держспецзв'язку рекомендують зупинити сервіс «RManService», видалити каталог «%PROGRAMFILES(X86)%Remote Utilities - Host», видалити ключ реєстру «HKLMSOFTWAREUsoris».

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 14 січня 2022 року хакери масово атакували українські урядові сайти. Зокрема, йдеться про сайти Міносвіти, МЗС, Мінмолодьспорту, Міненерго, Мінагрополітики, Мінветеранів, Мінекології, ДСНС та Держказначейства.

За інформацією СБУ, загалом було атаковано понад 70 державних вебсайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання. Контент сайтів при цьому змінено не було, а витоку персональних даних не відбулося.