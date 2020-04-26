У "Дії" з’явилась послуга з реєстрації та оформлення виплат допомоги по безробіттю

Після завершення карантину час розгляду заяви буде змінено, а також з’явиться функціонал для прямої комунікації менеджера Служби зайнятості та користувачів

У відомстві повідомляють, що на період карантину статус та призначення допомоги по безробіттю присвоюється першого ж дня після подання такої заяви.

24 квітня Уряд ухвалив рішення про реалізацію експериментального проєкту щодо реєстрації, перереєстрації безробітних та призначення виплати допомоги по безробіттю в електронній формі через портал "Дія".

Про це повідомляє "Урядовий портал", зазначає "Економічна правда".

Для отримання послуги необхідно лише 3 кроки:

- авторизуватись у кабінеті користувача на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису, електронної системи ідентифікації Bank ID чи Mobile ID;

- заповнити лише одну онлайн-анкету, питання якої визначатимуть перелік документів (паспорт, документи про освіту, трудова книжка тощо);

- отримати підтвердження на електронну пошту або на телефон про надання статусу безробітного та виплати допомоги із безробіття або сповіщення про необхідність доопрацювання або аргументованої відмови.

У відомстві повідомляють, що на період карантину статус та призначення допомоги по безробіттю присвоюється першого ж дня після подання такої заяви. Після завершення карантину час розгляду заяви буде змінено, а також з’явиться функціонал для прямої комунікації менеджера Служби зайнятості та користувачів.

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